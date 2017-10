Souhrn 10.10. - Evropa čeká na krok Katalánska a opatrně klesá, euro silnější, ropa v plusu díky OPECu, BCPP v silnější korekci pod taktovkou bank

12.h - Evropa s napětím očekává rozhodnutí katalánské vlády o nezávislosti, euro ale posiluje díky jestřábím postojům členů, ropa v plusu díky výzvě OPECu, BCPP v jednotném poklesu

10.h - trhům dnes chybí silný impuls. O2 v Praze +0,7 %, Erste i KB u 970 korun. Večer bude patřit Katalánsku

Hlavní zprávy dne