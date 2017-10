Marně sháníte byt v Praze? (Ne)bude líp

V Praze chybí na 1500 bytů a bohužel ani další čísla Pražanům nehrají do karet. Průměrná cena bytu meziročně roste a aktuálně je na 60 000 korunách za metr čtvereční. A aby toho nebylo málo, v Praze by se mělo do roku 2050 objevit až 430 tisíc nových obyvatel.

Pro představu je to jako do Prahy přesunout všechny obyvatele...Brna 😊. Rezidenti nicméně nepotřebují analýzy na to, aby věděli, že sehnat v Praze kloudný byt za rozumné peníze je čím dál tím složitější. Slušný pravidelný příjem už nestačí. Závod o volné byty vyhrávají ti, kteří mohou zálohu složit okamžitě a mají smluvenou hypotéku ještě před výběrem nemovitosti.