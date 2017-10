Dolar bude ovlivněn především výsledkem daňové reformy a výběrem nového šéfa Fedu

Podle analytiků bude pro dolar v blízké budoucnosti důležité především to, jak dopadne daňová reforma a také to, jaký bude výběr do pozice dalšího šéfa Fedu. obou případech se přitom očekává spíše negativní vliv na americkou měnu. Ta zatím letos oslabuje o cca 9% oproti celému koši hlavních směnných párů.Pro první bod se zatím zdá, že pro Trumpa bude krajně obtížné protlačit své návrhy Kongresem mimo jiné proto, že s jeho návrhy nesouhlasí ani všichni Republikáni a že se bude jen s velkými obtížemi hledat potřebný konsensus.Ve druhém bodu pak bude klíčový výběr nového kandidáta. Zatím hlavním favoritem je bývalý člen centrální banky Kevin Warch platící za poněkud více jestřábího centrálního bankéře oproti stávající šéfce Janet Yellenové. Část trhu nicméně spekuluje na to, že nový šéf Fedu nepřinese výraznější změnu směrování měnové politiky centrální banky, což spolu s jestřábím postojem ECB k programu nákupu aktiv vytvoří další prostor pro oslabování americké měny.