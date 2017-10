Taxikáři plánují největší protest v historii. Zablokují celé ulice Prahy

Přes tisíc taxikářů zablokovalo minulý týden pomalou jízdou cestu na pražské Letiště Václava Havla. Protestovali tak proti službám společnosti Uber. Jenže podle nich neměl protest patřičný účinek a plánují další - větší a razantnější. Taxikáři plánují další protest. Webu Lidovky.cz to řekl mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář. Uskutečnit by se měl v horizontu dvou až tří týdnů a půjde prý o dosud nejtvrdší protest. Taxíky by mohly zablokovat i celé ulice. Řidičům taxíků se nelíbí, že po jejich prvním protestu nedošlo k žádné změně. Vadí jim, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.

Problémem se minulý čtvrtek zabývala expertní skupina na Úřadu vlády. Shodla se na tom, že situaci kolem alternativního způsobu dopravy je nutné řešit co nejdříve. Připraví se proto návrh zákona, který bude upravovat práva a povinnosti řidičů Uberu či jiných společností. Zároveň by návrh zákona mohl přinést novinky pro taxikáře. Do budoucna by například místo taxametru mohli používat aplikace.