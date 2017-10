Aktuální příležitost na EUR/USD (10.10.2017)

Euro vůči americkému dolaru se v posledních dnech obchoduje více v cennovém rozpětí a i když rostoucí trend prozatím přerušen není, zdá se, že ztratil svou setrvačnost.

Cena se aktuálně odrazila výše po falešném průrazu pod hladinu 1,17000, kde se utvořila silná obratová svíčka, která trhu dala impuls otočit se zpět výše. Trh se ale stále drží v klesajícím sklonu a dokud se nedostane stabilně nad cenu 1,18200 a následně nad 1,18800, nemůžeme mluvit o konci korekce.

Zvláště zajímavá bude situace okolo úrovně 1,18800. Potenciálně se na této ceně totiž může utvořit obratová formace hlavy a ramen. Doporučujeme sledovat reakci ceny kolem této úrovně.

Nyní se trh potýká s klesající linií, která má rovnoběžný sklon s předchozí hlavní klesající linkou. Pokud ji prorazí, je prostor k postupu k hladině 1,18167 a následně až k 1,18800 – 1,19250.

V případě selhání ceny by nás čekal pokles až k 1,17000. Další testování této úrovně by odhalilo slabost páru a možný pokles pod tuto hladinu prvotně k 1,16400 a následně až k 1,14800, jelikož cena by tak vystoupila z hlavního rostoucího sklonu.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.





Hlavní úrovně podpory: 1,17000, 1,16400, 1,14800

Hlavní úrovně odporu: 1,17750, 1,18167 – 1,18800, 1,19250, 1,23000

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.