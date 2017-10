ETF | Jak investovat do FANG?

Autor: Zuzana Janková

FANG, zkratka vytvořená a popularizovaná Jimem Cramerem z CNBC, se letos těší velké oblibě z řad investorů. Charakterizuje skupinu společností, která definuje současný technologický boom. Mezi tyto akcie patří F – Facebook (FB), A – Amazon (AMZN), N – Netflix (NFLX) a G – Aplhabet (GOOGL). Tyto tituly dosáhly více než 20 % zisku, přičemž za faktory jejich růstu lze spatřit například ve zlepšení globálních fundamentů, silných firemních výnosech či navrhované reformě korporátní daně Donalda Trumpa.

Investoři mohou využít příležitosti silného růstu těchto společností a investovat s využitím ETF (burzovně obchodovaných fondů).

Jako příklad lze uvést fond Dow Jones Internet Index (FND), jenž se zaměřuje na internetový segment širokého technologického prostoru s AUM ve výši 4,9 miliardy USD. Fond sleduje index Dow Jones Internet Composite a drží 42 titulů s přídělem 26,3 % na akcie právě výše zmíněných společností FANG.

Dále se jedná o fond PowerShares Nasdaq Internet Portfolio (PNQI), jenž vchází z internetového indexu Nasdaq. Fond drží 85 akcií s hodnotou AUM ve výši 256,6 milionů USD. FANG akcie představují téměř 8 % celého portfolia fondu.

Nelze opomenout také New Tech and Media ETF (FNG), což je nový a aktivně spravovaný fond, který nabízí expozici do špičkových technologií a mediálních vůdců, jak je charakterizováno zkratkou akcií FANG, přičemž drží 27 titulů a z toho 26,3 % tvoří právě akcie čtyř uvedených společností. Ovšem z důvodu aktivní správy si fond účtuje vyšší poplatky než oba dva výše zmíněné fondy.