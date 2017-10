Akciový býk stojí... na jedné noze. A to vratké

Wall Street možná z Trumpových návrhů na snížení daní těží mnohem více, než se domnívá. Toto téma je na stole vlastně již od voleb. Zisky obchodovaných firem ale zatím rostou i bez daňových změn a v odhadech zisků pro letošní rok tyto změny v podstatě nehrají žádnou roli. Jenže příští rok už bude situace úplně jiná, tvrdí Stephen Gandel z Bloomberg Gadfly.



Hlavní stratég Morgan Stanley Mike Wilson odhaduje, že zisky firem zahrnutých v indexu S&P 500 nedosáhnou současných očekávání, pokud jim v tom nepomůže snížení daní. A je dokonce možné, že bez daňových změn nebude příští rok schopen přežít ani akciový býk a namísto toho trh výrazně oslabí. Podle konsenzu analytiků by firmy z indexu S&P 500 měly příští rok dosáhnout zisku na akcii ve výši 145,2 dolaru. Wilson je jedním z největších optimistů a tvrdí, že přibližně 6 % z této částky (tedy asi 9 dolarů) je dáno očekávaným snížením daňové sazby ze zisků, a to minimálně na 25 %.



Jedním z nejpesimističtějších stratégů je Mike Purves z Weeden & Co., a ten tvrdí, že na snížení daní je dokonce závislých 14 dolarů zmíněných očekávaných zisků. A nyní si představme, že daňové změny skutečně nebudou prosazeny. Důvodů může být několik včetně nejednoty republikánů či opozice demokratů. Akcie se nyní obchodují za 17,5 násobek zisků očekávaných pro příští rok, což je ve srovnání s historickým průměrem hodně vysoké číslo. Pokud by ke snížení daní nedošlo, jednak by nebyla naplněna očekávání ohledně růstu zisků, ale mohlo by se to projevit i v poklesu valuace a tento kombinovaný efekt by znamenal znatelnou korekci cen akcií.



Podle některých názorů nehrají daňové změny v očekávaných ziscích tak velkou roli, jak bylo zmíněno. Faktem ovšem je, že tržby obchodovaných společností by měly podle očekávání vzrůst jen o 5 % a zisky o 12 %. To znamená, že by se měly zvýšit ziskové marže, jenže ty jsou nyní blízko historických maxim a tudíž je těžké si představit, co by jim vedle snížení daní mohlo ještě pomoci. Je tak zřejmé, že když Wall Street od Trumpa nedostane to, co si žádá, přijde bolestivé vystřízlivění.



Následující obrázek porovnává očekávaný růst zisků obchodovaných společností pro příští rok s předpokladem snížení sazby daně ze zisků a bez něj: