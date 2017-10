12.h - Evropa s napětím očekává rozhodnutí katalánské vlády o nezávislosti, euro ale posiluje díky jestřábím postojům členů, ropa v plusu díky výzvě OPECu, BCPP v jednotném poklesu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne oslabují. Nervozita a nejistota před dnešním rozhodnutím katalánské vlády je značná a výsledné rozhodnutí nejisté.Investoři sledují také jestřábí komentáře členů ECB ve smyslu redukce programu nákupu aktiv v průběhu příštího roku.Důležitou zprávou je výzva OPECu směrem k US břidlicím, aby se přidaly k redukční dohodě s cílem podpořit adekvátně z US strany snahy hlavních producentů po stabilizaci ropného trhu. Euro v reakci na výše zmíněné jestřábí komentáře výrazněji posiluje oproti dolaru a to nehledě na zmiňovanou nejistotu kolem vývoje situace ve Španělsku, jež může být pro euro určitou hrozbou. Koruna euru kolem úrovně 25,9. Ropa dopoledne posiluje po komentářích respektive přáních OPECu směrem k připojení US břidlic k obecným snahám po stabilizaci trhu a tím i cenového vývoje ropy BCPP dopoledne oslabuje. Tlak je všeobecný a týká se všech hlavních titulů. Výrazněji při malé likviditě oslabují akcie PMČR.