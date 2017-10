Riskne Bank of England růst sazeb?

Také cenový vývoj není příznivý. Srpnová inflace dosáhla 2,9 %, když v červenci byla 2,6 %. Jádrová inflace ve stejném měsíci zrychlila z 2,4 % na 2,7 %. Hlavním faktorem, který stál za růstem cen, který je mimochodem nejvyšší od roku 2012, byl oslabující kurz libry . Ten zvýšil ceny dovozů a způsobil dilema pro britskou centrální banku, jak tento vývoj zastavit. Inflace v Británii zůstane ještě nějakou dobu výrazněji nad 2 %, pak sice začne postupně zpomalovat, ale to především kvůli tomu, jak se do ní začne ještě více promítat slabá domácí poptávka.

Kurz libry v posledních měsících relativně významně oslabil, což přispělo ke zvýšení inflace. Slabší kurz má sice na druhou stranu také kladný vliv na vývoz, ten je nicméně v současné chvíli tlumený z důvodu blížícího se brexitu a nízké ochoty firem investovat a zvyšovat mzdy. Bank of England s takto slabým kurzem (s vysokou inflací) není spokojena, což bylo vidět i na minulém měnověpolitickém zasedání této instituce, kdy nasadila až překvapivě jestřábí tón a komunikovala možnost zvýšení sazeb. Kurz libry velmi rychle zkorigoval část svého předchozího oslabení spolu s tím, jak tržní hráči začali vidět vyšší pravděpodobnost hiku na příštím zasedání BoE (2.11.).

Bank of England je nyní ve skutečně složité situaci a řeší dilema, co s tím:

Inflace je nad 2% cílem, což pro ní není příznivé a vyžadovalo by to v současné situaci růst sazeb. Zvláště kvůli tomu, že inflace je vysoká především z důvodu slabší libry, která je zase odrazem nejistot okolo brexitu. A tato situace jen tak nevymizí. Libra by mohla posílit, pokud by oba vyjednávací tábory našly shodu v klíčových otázkách, ale tento scénář není zrovna pravděpodobný. Libře (a tím inflaci) tak bude muset pomoci BoE.

Problém je ale ten, že pokud BoE zvýší sazby, tak se tento krok negativně přenese do vývoje investic a mírně také do spotřeby domácností. A vývoj ekonomické aktivity v Británii již nyní není zrovna příznivý.

Ve hře je nyní navíc i kredibilita Bank of England. Na minulém zasedání zvolila jestřábí tón. Kdyby nyní otočila o 180 stupňů tak by se to mohlo v budoucnu promítnout do horšího praktického provádění měnové politiky (trhy a ekonomičtí aktéři by slovům BoE přestali věřit, což by se projevilo v horším ukotvení inflace kolem cíle a BoE by tak musela být daleko razantnější, což ale zase není dobré pro ekonomiku).