Japonci ztrácejí zájem o US a evropské vládní dluhopisy

Zájem japonských investorů o US a evropské vládní dluhopisy v srpnu výrazně ochabl. Investoři ze země vycházejícího slunce v srpnu nakoupily US Treasuries za cca 5,3 mld. USD , což představuje snížení objemu o plných 54% oproti červenci.Poklesl také zájem o evropské dluhopisy , kde v případě německých a francouzských byly japonské subjekty dokonce čistými prodejci v celkové bilanci v řádu několika set miliónů dolarů v obou případech.Zájem o US dluhopisy poklesl v souvislosti s hrozícím konfliktem s KLDR a také v souvislosti s očekávaným růstem hlavních úrokových sazeb a obecnou normalizací měnové politiky ze strany Fedu a ECB.Japonští investoři v srpnu podlehli kouzlu vyšších výnosů a menšího riziky ze strany kanadských dluhopisů , kterých nakoupili v celkové bilanci za necelou 1 mld. USD