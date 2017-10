Bublající poptávkové tlaky a stále pouze vlažné posílení koruny

Inflace poskočila v září z 2,5 na 2,7 procenta. Jirka k tomu napsal: „…inflaci táhne i nadále nahoru silná domácí poptávka, napjatá situace na trhu práce (vysoký růst mzdových nákladů firem) a ceny potravin. A postupně se k těmto vlivům přidává dle nás i zahraničí spolu s tím, jak se v eurozóně zlepšuje ekonomická situace (tento vliv je ale přes zlepšení stále ještě slabý). A také vyšší ceny ropy začínají působit proinflačně.“



Pro centrální banku je klíčová jádrová inflace, která setrvává nad inflačním jejím cílem. Proto ČNB ve svém komentáři potvrzuje Jirkova slova: „V jejím pozvolném nárůstu se přitom odráží zrychlený růst domácí ekonomiky a mezd.“

ČNB očekává, že v příštím roce inflace zvolní mírně pod inflační cíl, mimo jiné díky posílení koruny, nízké dovezené inflaci a zrychlení růstu produktivity. Pořád ale bude celková inflace kolem dvou procent.

Včera také vyšla čísla za průmysl, který v srpnu poskočil téměř o šest procent. Hodnota nových zakázek vzrostla o pět procent. Stejně tak index nákupních manažerů nejen v ČR, ale i globálně nenaznačuje, že v příštích měsících dojde k výraznému zvolnění růstu.

Důležitým indikátorem jsou nyní mzdy. Ty v průmyslu vzrostly v srpnu meziročně o 7,5 procenta na 30 640 CZK.

Dosavadní údaje ukazují, že mzdy v celé ekonomice rostou mezi 7,5-8 procenty ve třetím kvartále. O více než procento, než ČNB očekávala. Vzhledem k vyluxovanému trhu práce (míra nezaměstnanosti 3,8 procenta), a protože stát bude tučně zvyšovat mzdy, nelze očekávat nějaké dramatické zvolnění růstu mezd a firmy čeká obtížné mzdové vyjednávání.

No a koruna. Ta sice v posledních dnech posílila pod 26 CZK/EUR, ale vzhledem k tomu v jakém se nachází ekonomika, jde o posílení stále vlažné. Důvodem je překoupenost koruny, která zpomaluje posilování a snižuje citlivost na úrokový diferenciál.

Z naší analýzy vyplývá, že pokud by koruna posílila v příštím roce na 25,50 a ČNB by nezvyšovala sazby, tak by se inflace v příštím roce pohybovala kolem tří procent. Proto očekáváme do konce roku 2018 trojí zvýšení sazeb: letos v listopadu, a pak dvojí v příštím roce.



David Navrátil