Vyhlášení katalánské nezávislosti může oslabit euro (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po dobrých údajích z Německa bude mezi zajímavé zprávy z ekonomiky patřit už jen francouzský srpnový průmysl. Důležitější ale zřejmě bude vývoj v Katalánsku, kde bude tamní parlament rozhodovat o vyhlášení nezávislosti. Další eskalace situace na pyrenejském poloostrově by mohla oslabit euro a zvýšit výnosy dluhopisů zemí na periferii eurozóny. V České republice je dnes kalendář prázdný.

Vysoké indikátory důvěry naznačují dobrý růst francouzského průmyslu

Francouzský průmysl by si měl v srpnu připsat slušných 0,6 % m/m. Naznačují to velmi vysoké indikátory důvěry INSEE a celkově dobrá ekonomická situace v eurozóně. Za celý letošní rok by měl francouzský HDP vzrůst o 1,8 % oproti 1,1 % v roce 2016.

Srpnová data z Německa příjemně překvapila

Obchodování dolaru s eurem se včera obešlo bez výraznějších výkyvů. Kurz se pohyboval kolem úrovně 1,175 USD/EUR, kde nakonec uzavřel. Dnes ráno během asijského obchodování dolar mírně ztrácí směrem k úrovni 1,177 USD/EUR. Hlavní makroekonomickou zprávou včerejška bylo zveřejnění německého srpnového průmyslu, který výrazně překonal odhady trhu. Dobrému výsledku nahrává indikátor PMI na nejvyšší úrovni od roku 2011 a vysoké tempo zahraničního obchodu.

Právě statistika německého zahraničního obchodu byla zveřejněna dnes ráno. Stejně jako u průmyslu překonalo srpnové tempo dovozů i vývozů očekávání analytiků. V srpnu se tedy německé ekonomice dařilo, což by se mohlo promítnout na slušných číslech HDP.

Koruně krátkodobě prospěla dobrá čísla z ekonomiky

Kurzu české koruny proti euru v pondělí dopoledne pomohlo zveřejnění nových údajů z české ekonomiky. Průmyslová produkce v srpnu rostla rychleji, než očekával trh. Podíl nezaměstnaných v září poklesl na 3,8 %, kde byl naposledy v červnu 2018. Počet nezaměstnaných dosáhl 285 tis., což bylo nejméně od roku 1998. A spotřebitelská inflace dosáhla v září meziročně 2,7 % v souladu s prognózou centrální banky. Meziměsíčně ceny sice ceny o 0,1 % m/m poklesly, důvodem ale bylo především sezónní zlevnění dovolených na konci léta. Pondělní údaje naznačují, že bankovní rada ČNB na svém listopadovém zasedání skutečně zvýší úrokové sazby.

Koruna se během dopoledne podívala až k úrovni 25,86 CZK/EUR. Toto mírné posílení zřejmě někteří hráči na trhu využili pro uzavření svých korunových pozic. Kurz české měny se tak vydal směrem ke slabším hodnotám, když dosáhl až na hladinu 25,92 CZK/EUR. Na konci obchodování se ale koruna vrátila pod hranici 25,90 CZK/EUR, kde uzavřela minulý pátek.