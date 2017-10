Konkurence na hypotečním trhu postupně „gumuje“ poplatky spojené s hypotékou

Pro hypoteční banky není ani rekordní zájem o hypotéky zárukou nových obchodů. Na hypotečním trhu v České republice již několik let (de facto od výrazného zvýšení dostupnosti úvěrů v roce 2004) panuje situace, kdy Česká spořitelna s Hypoteční bankou bojují o pozici jedničky na trhu, často i za cenu nižší ziskovosti nových úvěrů, přičemž zbytek trhu zůstává v závěsu a malé banky „horko těžko“ atakují hranici 5% podílu.

Když už jsou úrokové sazby na minimu

Pokud velcí hráči snižují ceny, nezbývá malým bankám nic jiného než se přizpůsobit. Tedy alespoň v případě, že chtějí být nadále v této oblasti aktivní. A kde brát v situaci, kdy konkurence výrazně snížila úrokové výnosy bank? Ano, na řadu přichází poplatky spojené s vyřízením a vedením hypotéky . Zatímco ještě před cca 3 lety byste za vyřízení hypotéky zaplatili až 25 000 Kč , dnes je maximem částka 2 900 Kč , 8 z 11 sledovaných bank si tento poplatek neúčtuje vůbec. Stejný osud potkal i poplatek za vedení úvěrového účtu, který ještě před několika lety činil 150 Kč – 250 Kč měsíčně. Dnes si jej účtují pouze 2 z 11 sledovaných bank.

Čeká nás boj mezi bankami a externími zprostředkovateli?

První vlaštovka v podobě Komerční banky ukazuje, kam by se mohly ubírat další kroky cenotvorby v boji o maximální tržní podíl. Na řadu by brzy mohla přijít snaha o maximalizaci podílu úvěrů sjednávaných interními sítěmi. Přece jen, provize externích hypotečních makléřů se pohybují zpravidla mezi 1 % - 1,7 % z objemu hypotéky a nyní tak představují výrazný výdaj v době, kdy české hypoteční banky mají u hypotečních úvěrů dokonce i nižší marže, než banky na více vyspělých (z pohledu konkurence na bankovním trhu) zemí západní Evropy . Není přitom tajemstvím, že hypoteční banky už nyní nabízejí zájemcům, které přijdou podat žádost o úvěr na pobočku, nižší úrokové sazby , než jaké by ti stejní zájemci dostali v případě, že by o úvěr žádali prostřednictvím externího partnera banky. Víceméně samozřejmost je tak dnes to, že se externí partner nabídne svým klientům část provize tak, aby jim kompenzoval rozdíl mezi náklady na hypotéku (rozdíl ve splátkách po dobu fixace sazby). K podobnému kroku se již před několika lety odhodlaly stavební spořitelny , které nyní nabízí slevu z poplatku za uzavření smlouvy v případě jejího sjednání online.

Výše poplatku za poskytnutí hypotéky a vedení úvěrového účtu u jednotlivých bank

Pozn. výše uvedené informace platí pro nově sjednané účelové úvěry určené pro vlastní bydlení