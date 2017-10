Proč jsou evropské akcie stále tak pozadu za americkými?

Evropské akcie mají již dlouhou řadu měsíců nad těmi americkými dvě hlavní výhody. Jejich valuace jsou o něco níže relativně k historickému standardu než valuace jejich amerických kolegyň. A ziskovost evropských společností je relativně k předchozím maximům zase znatelně níže. Což by mělo znamenat, že ...

...potenciál pro růst zisků by měl být v Evropě vyšší. V kombinaci s nižšími valuacemi by to mělo vést k silnější rally na trzích evropských. Nicméně tuto tezi jsem já i někteří další prezentovali již někdy v roce 2015, a jak ukazuje následující graf (oranžově vyznačený index SPX, modře akcie evropské), ke kýženému efektu nedochází:









Zdroj: BloombergK výše uvedeným pozitivům, kterými se evropské tituly mohou teoreticky pyšnit, bychom samozřejmě mohli dodat řadu negativ. Ta se bude povětšinou točit kolem (ne)funkčnosti eurozóny a bude zahrnovat vysoké dluhy některých vlád, neexistenci mechanismu, který by je skutečně řešil, politickou nestabilitu v některých zemích a regionech, menší flexibilitu evropské ekonomiky , včetně třeba mnohem vyšší NAIRU ( nezaměstnanost , po jejímž dosažení již rostou inflační tlaky).Na druhou stranu ale mají Spojené státy již téměř rok ve svém čele prezidenta a vládu, která má mírně řečeno značně nestandardní (v tom horším slova smyslu) přístup k vedení země. Kdyby takto vládla v nějaké rozvíjející se zemi, už by jí možná prudce klesal rating a čelila by masivnímu odlivu kapitálu. Jenže finanční trhy se chovají se značnou setrvačností, což je jedno zmožných vysvětlení popsaného rozdílu ve výkonnosti transatlantických trhů.Možné je ale samozřejmě i to, že v USA díky své odolnosti vše přečkají bez větší úhony a snad ještě posíleni, zatímco v Evropě je problém hlubší. Čímž se dostávám k jedné z posledních analýz francouzského Natixisu, kde se jeho analytici dívají na vývoj toku kapitálu, který proudí na evropské akciové trhy a z nich. První z následujících dvou grafů ukazuje, že po velkém propadu v roce 2016 se v roce 2017 na evropské trhy dostavil velký příliv zahraničního kapitálu (i díky vlivu voleb ve Francii). Druhý graf dodává, že se to projevilo i na posilování kurzu eura Zahraniční investoři se tedy evropských akcií již řadu měsíců neštítí, naopak. V čem je tedy problém? Čtenářka a čtenář již asi tuší, že domácí investoři se chovali trochu jinak. A Natixis skutečně dochází k závěru, že evropské instituce a investoři již dříve nakoupili tolik evropských akcií , že k nim již nechtějí výrazně přidávat.Výše uvedené by mohlo zavánět skepsí: Zahraniční investoři Evropu kupují, ti domácí tak již učinili, na silnou rally to stejně nestačí a lépe už být nemůže. Ohledně podobného pocitu bych byl ale opatrný. Celý investiční svět zoufale hledá nějaké slušné výnosy s přijatelným rizikem a pouští se kvůli tomu do různých dobrodružství. Pokud by evropské akcie byly skutečně jednoznačnou „stodolarovkou na chodníku“, asi by se o ní poprali i domácí instituce bez ohledu na to, kolik již evropských akcií drží.Můj tip na to, proč si Evropa (zatím) stále nevede moc dobře, jsem i přes zmíněný výčet negativ zatím nezmínil: Je jím ECB, která má za sebou nejeden sporný politický krok. V podstatě se tím ale vracím k fundamentální nefunkčnosti neoptimální měnové unie jménem eurozóna. Tedy unie mimo jiné složené z Německa nyní potřebujícího utaženější finanční podmínky, a periferie, které by prospěla velmi uvolněná politika (doplňovaná tolikrát zmiňovanými strukturálními reformami).