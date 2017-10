Neměly by se na elektromobilitu připravovat hlavně elektrárny a přenosové soustavy?

Velké ropné firmy neustále uvažují o tom, jak se vypořádat s možným vrcholem a následnou stagnací poptávky po ropě. Utility se ale s něčím takovým musely vypořádat už dávno. Jenže právě ony si možná budou v nadcházejících letech užívat opětovného růstu poptávky po elektrické energii. Ukazuje na to jeden prostý výpočet, říká Liam Denning z Bloomberg Gadfly.



Pokud vezmeme za příklad americký trh, dospějeme k následujícímu: V roce 2015 jezdilo v USA asi 190 milionů osobních vozů. Pro jednoduchost předpokládejme, že jednou budou všechny nahrazeny elektromobily, které na 1 kWh ujedou 3,5 mil, při provozu budou mít 10 % ztráty energie z článků a ročně průměrně ujedou 13 000 mil. Vyjde nám, že vzniklo nové významné centrum poptávky po elektřině.



Výsledný odhad nové poptávky po elektřině je v grafu vyznačen v posledním sloupci a je srovnáván s poptávkou domácností, služeb, průmyslu a současné dopravy. Zmíněný jednoduchý výpočet naznačuje, že poptávka po elektrické energii by se zvýšila zhruba o pětinu:

Pokud by k popsanému scénáři skutečně došlo, století staré stagnující odvětví by se těšilo asi 20% růstu poptávky. Šlo by o revoluční změnu, která by ale vyžadovala obrovské investice do přenosových soustav. Celková potřeba nových investic se bude do značné míry odvíjet od toho, kdy a jak budeme elektromobily nabíjet. Analytici z Rocky Mountain Institute ve své nové studii tvrdí, že do pěti let by v USA mohlo jezdit 2,9 milionu elektromobilů a poptávka po elektrické energii by se kvůli tomu zvedla o 11 TWh. Tedy jako kdyby vznikl další New Hampshire.



Rychlost, s jakou se budeme pohybovat směrem k elektromobilitě, není zatím ani zdaleka jasná. Trend ale ano a stejně tak je zřejmé, že celý systém výroby a přenosu elektrické energie by na změny měl být připraven. Podle zmíněné analýzy existuje riziko, že spadneme do problému „slepice, nebo vejce“: Tedy že automobilky budou čekat na to, až proběhnou investice do potřebné infrastruktury a utility budou zase čekat na vyšší počet elektromobilů. Pokud mají utility pokrýt dodatečné investice vyššími sazbami, musí jim to umožnit regulátoři. V konečném důsledku tedy záleží na tom, jak moc je pro vládu důležitá ochrana ovzduší.