Souhrn 9.10. - Evropa vyhlíží, jak dopadne situace v Katalánsku, euro mírně silnější, ropa vyčkává, BCPP v plusu díky ČEZ a KB

12.h - Evropa neudržela ranní pozitivní ladění, euro posiluje, ropa vyčkává, BCPP mírně v plusu

Evropa na počátku týdne mírně roste, Airbus (-3 %) čeká turbulence

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do 41. týdne podprůměrnou likviditou a nepatrným růstem. Evropa byla dnes nejistá. Jednotlivé trhy byly různě namixovány. Nejistotu kolem sebe šíří další vývoj ve Španělsku. Případné odtržení Katalánska by mělo pravděpodobně dalekosáhlé ekonomické důvody, což bude zřejmě také ten hlavní důvod, proč k němu ve finále nedojde. Nicméně riziko zůstává i nadále velmi vysoké.Dnes se dařilo především utilitám, technologiím a také retailovému sektoru, dobře dopadly poslední stress testy ze strany ECB pro evropské banky a jejich připravenost na případný růst základních úrokových měr.US trhy blízko historických maxim zatím nejisté. Euro dnes oscilovalo proti dolaru mírně nad úrovní pátečního závěru. Koruna euru kolem úrovně 25,9. Ropa vstoupila do nového týdne nejistě. WTI se pohybuje pod klíčovou hranicí 50 USD za barel, Brent testuje úrovně lehce nad 55 USD BCPP podržel v samotném závěru dne především pokračující zájem o akcie ČEZu a KB. Dařil ose také Pegasu , který se posunuje zpět nad hranici 900 Kč . Protivahou rostoucím titulům byla korekce na Erste