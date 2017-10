Alphabet (Koupit, 4m cíl = 1130 USD) - Silná tvorba hotovosti, rostoucí tržní podíl (Krátkodobé doporučení)

Americká společnost Alphabet patří mezi tituly SG s nejvyšším očekávaným potenciálem růstu ceny akcií . Firma se těší rostoucímu tržnímu podílu, který se promítá do vysokého nárůstu tržeb za několik posledních let, ze kterých je schopna generovat ohromnou volnou hotovost. Hospodářské výsledky za letošní rok by měly překonat očekávání tržního konsensu. Po pěti měsících konsolidace čekáme opětovný trendový růst.