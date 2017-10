Rok 2017 patří rozvíjejícím se trhům

HDP rozvíjejících se zemích roste v tomto roce zhruba o 100 % rychleji než HDP vyspělých zemích. Podobně výrazné rozdíly lze pozorovat i na výkonnostech akciových indexů a zprostředkovaně i akciových podílových fondů. Vývoj, který se letos odehrává na rozvíjejících se trzích někteří analytici začínají nazývat „pouhým“ začátkem nového super-trendu, kdy by se rozvíjející se země jako celek měly těšit z nejdelšího růstového období ve své historii. My se však pojďme podívat, jak jsou na tom akciové indexy nyní, resp. jaké výkonnosti dosahují od začátku roku. Suverénně nejvyšší zhodnocení vykazuje v tomto roce akciový index Argentiny – Merval (+49,40 %), kterého s velkým odstupem stíhají konkurenti z Turecka (BIST 100 +29,50 %), Rakouska (ATX +25,70 %) a Hong Kongu (HANG SENG +25,60 %).

TOP 15 akciových indexů dle zhodnocení YTD

Index (Země) Výkonnost YTD Merval (Argentina) 49,40 % BIST 100 (Turecko) 29,50 % ATX (Rakousko) 25,70 % Hang Seng (Hong Kong) 25,60 % Santiago IPSA (Chile) 24,80 % WIG (Polsko) 22,80 % Sao Paulo Bovespa (Brazílie) 22,50 % PSEi (Filipíny) 20,20 % Dow Jones China 88 (Čína) 19,30 % FTSE MIB (Itálie) 17,60 % Kospi (Jižní Korea) 17,10 % S & P BSE Sensex (Indie) 17,00 % BUX (Maďarsko) 16,40 % OMX Copenhagen (Dánsko) 16,00 % S & P/NZX 50 (Nový Zéland) 15,00 %

Zdroj: WSJ , data k 29.9.2017

V případě akciových podílových fondů s regionálním zaměřením mají v tomto roce největší důvod k radosti podílníci fondů investujících na rozvíjejících se trzích.

Průměrná výkonnost YTD akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Zaměření Výkonnost Čína 25,26 % Indie 23,85 % Latinská Amerika 23,39 % Rozvíjející se trhy (globálně) 19,59 % Asie 19,24 % Asie (kromě Japonska) 17,63 % Turecko 15,60 % Afrika 13,22 % Rozvíjející se Evropa 10,80 % Eurozóna 10,27 % Evropa 9,55 % Střední východ 9,22 % Asie (Pacifik) 8,99 % Globální 6,83 % Severní Amerika 6,72 % Ostatní 5,00 % Rozvíjející se trhy Evropa 4,20 %

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 29.9.2017

Nejvýkonnějšími akciovými fondy v tomto roce jsou Franklin Gold and Precious Metals Fund (+52,3 %), Aberdeen Global Brazil Equity (+40,7 %), HSBC GIF Chinese Equity (+40,40 %), Pioneer Funds China Equity (+39,60 %). Nejméně se naopak dařilo fondům Franklin Biotechnology Discovery (-18,80 %), Parvest Equity World Energy (-18,80 %), Franklin Natural Resources (-18,10 %).

O budoucnosti rozvíjejících se trhů se letos bude rozhodovat v americkém Kongresu a na půdě FED

„Rozvíjející se trhy čekají v nejbližších měsících 2 zat ěžkávací zkoušky. Tou první bude rozsah případného zvýšení úrokových sazeb v USA, druhou pak schválení či neschválení daňového plánu navrhovaného Donaldem Trumpem v americkém Kongresu. Rostoucí úrokové sazby ve vyspělých státech mají tendenci vysávat kapitál z rozvíjejících se trhů, pokud tedy FED v prosinci výrazně zvýší sazby, mohlo by to znamenat začátek přesunu obrovského množství kapitálu z rozvíjejících se zemí do USA, resp. dolarových aktiv. Návrh Donalda Trumpa na jednorázové dodanění zisků ze zahraničních aktivit by, v případě schválení tohoto kroku Kongresem, vedlo ke zvýšené poptávce po americkém dolaru a jeho následnému posilování, což naopak rozvíjejícím se trhům prospěje. Pokud jde o sni žování daní, na toto trhy prozatím reagují spíše pesimisticky, což se projevuje růstem výnosů dluhopis ů s dlouhodobou splatností“, komentuje nejbližší budoucnost na trzích Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor. Vzhledem k načasování těchto událostí však nelze předpokládat, že by měly ambici výrazně změnit aktuální situaci na trzích, kdy rozvíjející se země jasně předčí ty vyspělé.