Schäuble: Hrozí další finanční krize

Odcházející německý ministr financí Wolfgang Schäuble varuje před další finanční krizí. V dnes zveřejněném rozhovoru s Financial Times vidí riziko v rostoucím globálním zadlužení a růstu likvidity. "Nové bubliny" by prý mohly vyvolat biliony dolarů, které do ekonomiky pumpují centrální banky. Obává se také možné nestability v eurozóně ohrožované nesplácenými bankovní úvěry.



"Ekonomové na celém světě si dělají starosti kvůli rostoucím rizikům. Ta vznikají hromaděním stále většího množství likvidity a růstem veřejného a soukromého dluhu. Já sám z toho mám také strach," řekl pětasedmdesátiletý německý politik britskému deníku.





Schäuble také rozptyloval obavy německých spojenců z překvapivého volebního úspěchu protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo (AfD). "Německo se za žádných okolností nevrátí zpátky k nacionalismu," je si jist.Zejména jižní členské státy Evropské unie německému ministrovi, který zastupuje její největší ekonomiku, vyčítaly jeho politiku škrtů. Schäuble, který se dnes naposledy účastní jednání ministrů financí eurozóny, ale definuje škrty jako solidní finanční politiku, která ve větším i menším deficitu nespatřuje nic pozitivního. Pod jeho vedením mělo Německo od roku 2014 vyrovnaný rozpočet.Schäuble ocenil "rázné iniciativy" francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ale k jeho návrhům na reformu eurozóny se nevyjádřil. K euru poznamenal, že je potřeba snížit stále vysoká rizika, a jako příklad jmenoval rozvahy některých bank členských států."Musíme zajistit, že budeme dostatečně odolní, kdyby přišla nová ekonomická krize. Takto příznivé ekonomické časy nebudeme mít pořád," dodal politik, který se má stát šéfem Spolkového sněmu.