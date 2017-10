Ceny potravin hýbou cenovou hladinou (Analýzy makroindikátorů)

I když ekonomická aktivita v letních měsících zpomalila, její dynamika stále tvoří inflační tlaky a dokáže snižovat nezaměstnanost. Inflace se udrží nad dvěma procenty nejenom do konce letošního roku, ale naše odhady ukazují, že nad cílem ČNB zůstane i po celý příští rok. To by mělo donutit ČNB zvýšit sazby ještě jednou v letošním roce. Cenový růst bude i nadále podporován utaženými podmínkami na trhu práce, když očekáváme do konce roku další mírné snižování podílu nezaměstnaných.

Průměrná cenová hladina v září meziměsíčně klesla o 0,1 %. Tento pokles byl ale pouze sezónního charakteru, když po létě zlevňují zájezdy. V meziročním vyjádření inflace akcelerovala, když se ze srpnových 2,5 % dostala na zářijových 2,7 %. Cenový růst je podpořen dalším zdražováním potravin, když nahoru jdou zejména ceny mléčných výrobků. Potraviny byly v září dražší o 0,1 %, cena másla se meziměsíčně vyhoupla dokonce o 9,7 %. V září inflaci podpořily i ceny pohonných hmot, které přidaly 1,3 % m/m. Jádrové ceny sice zaznamenaly pokles (-0,3 % m/m), ale po sezónním očištění i u nich pozorujeme slušný růst (+0,25 % m/m).

Meziročně byly spotřebitelské ceny v Česku vyšší o 2,7 %. Nejvyšší meziroční inflaci vykazují ceny potravin (+5,6 %). Navíc se dá očekávat, že tempo jejich růstu v říjnu ještě zrychlí. Dynamika cen pohonných hmot se v červenci odrazila ode dna a od té doby znovu přispívá k akceleraci inflace. V září byly pohonné hmoty meziročně o 3 % dražší. Nejdůležitější položkou cenového růstu zůstávají jádrové ceny. Jejich meziroční inflace akcelerovala v září na 2,7 % a velmi blízko hladiny 2,5 % by se měla držet i po následující rok.

Současný vývoj inflace je v souladu s aktuální prognózou centrální banky. Nicméně další údaje z ekonomiky ukazují na silnější inflační tlaky, než ČNB předpokládala ve svém srpnovém výhledu. Předpokládáme, že díky tomu ČNB ještě jednou letos přikročí ke zvyšování sazeb. To se s největší pravděpodobností odehraje na listopadovém zasedání. U toho však ČNB neskončí. Příští rok očekáváme dokonce trojí zvýšení sazeb. Klíčová sazba centrální banky by se tak na konci roku 2018 měla dostat na 1,25 %. Zdražovat tak budou úvěry včetně hypoték. Naopak úroky na spořicích účtech by se mohly pomalu odrážet směrem nahoru.

Podíl nezaměstnaných vyrovnává historická minima

Dobrý výkon domácí ekonomiky nezvedá jenom ceny, ale také tlačí dolů nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných osob v září klesl na 3,8 % a vyrovnal tak historické minimum z května a června 2008. Navíc meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných se týkal všech okresů České republiky.

K tomu se navíc přidává rekordní počet volných pracovních míst. Ten se vyšplhal na 206 tis. a podíl uchazečů na jedno pracovní místo se tak snížil na neuvěřitelných 1,3. I okresy s tradičně vysokým podílem nezaměstnaných vykazují v tomto ukazateli nízká čísla (Karviná 8,5, Ústí nad Labem 7,2).

Pokles nezaměstnanosti bude tedy dále tlačit na růst mezd, což spolu s růstem důvěry spotřebitelů drží dynamiku maloobchodních tržeb a celkově soukromé spotřeby na vysoké úrovni. Podpora ekonomického růstu ze strany spotřeby domácnosti tedy ani koncem třetího čtvrtletí neuvadá. Podle naší předpovědi by měla nezaměstnanost ještě dále mírně klesnout. Nezaměstnanost tak zůstane jedním ze zásadních faktorů, který udrží inflaci nad cílem ČNB.