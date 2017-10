Průmysl začíná opět nabírat na obrátkách (Komentář)

Srpnové statistiky českého průmyslu příjemně překvapily. Meziroční růst zrychlil z červencových 3,3 % na 5,8 %. Srpen byl ve znamení postupného náběhu aktivity po červencových celozávodních dovolených. Na oživení celkového výstupu ukazuje to, že se daří výrobě a rozvodu elektřiny a klimatizovaného vzduchu, což ale souviselo i s počasím. Stabilníma významným tahounem zůstává automobilový průmysl.

Závěr třetího čtvrtletí byl podle nás ještě lepší než srpnová data a znamenal návrat k vysokým růstovým tempům průmyslové výroby patrných v první polovině letošního roku. Dnešní silná data německé průmyslové výroby za srpen a povzbudivé hodnoty zářijové důvěry českých průmyslníků (jak je přinesl konjunkturální průzkum ČSÚ i PMI index průmyslové aktivity), jednoznačně poukazují na to, že v září se průmyslová produkce po prázdninách rozjela naplno.

Plné objednávkové knihy jsou příslibem, že se růst v českém průmyslovém sektoru udrží i ve zbytku roku. Hodnota nových zakázek byla v srpnu vyšší o 4,9 % a podílely se na ní hlavně tuzemské objednávky, které jsou meziročně o 8,5 % výše.

Po loňském růstu o 3,5 % letos očekáváme vzestup výstupu českých průmyslníků o plných 8,5 %. To by znamenalo nejvyšší dynamiku za posledních sedm let.

Rostoucí ekonomika a napjatý trh práce se projevují ve mzdových tlacích. Oproti loňskému srpnu byly mzdy v průmyslu vyšší o 7,5 %. A není důvod předpokládat, že by toto tempo ve zbytku roku významněji zpomalilo.