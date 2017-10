Méně zakázek pro automobilky…

Výsledek tuzemského průmyslu dopadl oproti očekávání výborně. Jeho výroba se meziročně zvýšila o 5,8 %, meziměsíčně o více než 14 %. Hlavní zásluhu na tomto výsledku tentokrát neměly ani tak automobilky, jako energetika. Auta byla tentokrát „až“ na druhém místě.



Co je v případě automobilů ještě mnohem zajímavější, je však pokles nových zakázek o 1,7 %. Na první pohled jen drobné zakolísání, nicméně už trend z předchozích měsíců naznačoval, že největší expanzi má možná už automobilový průmysl za sebou. Výrobní kapacity produkující nejúspěšnější modely jsou naplněné a prostor k dalšímu růstu jen omezený. Navíc se zdá, že se zájem zákazníků o nové vozy možná i mění a navíc v některých zemích EU dokonce vykazuje známky nasycení. Z jednoho čísla nemá smysl dělat hluboké závěry, avšak vzhledem k výjimečné pozici automobilového průmyslu v rámci české ekonomiky, je třeba sledovat jeho čísla s velkou obezřetností.





Solidní trend by si tuzemský průmysl měl udržet i po zbytek roku a nejspíše si udrží pozici nejvýznamnějšího motoru českého hospodářství. Ostatně už zářijový index nákupních manažerů – PMI – naznačoval velmi silná čísla i pro tento měsíc a dostatek zakázek pro ty další.To v případě stavebnictví, se na větší expanzi stále ještě čeká. Výroba je sice v mírném plusu, avšak inženýrské stavitelství se stále pohybuje na hraně deprese. Peněz je stále dost, ale stavět není příliš co, a tak se především opravuje. Naproti tomu realitní boom žene vzhůru výstavbu bytů i komerčních nemovitostí . Dvouciferné tempo u bytů sice vypadá impozantně, avšak s ohledem na silnou poptávku a zejména pak nízké srovnávací základy jej rozhodně nepřeceňujeme.Stavební výroba letos skončí mírným nárůstem, avšak na překonání propadu z předchozích let to stačit nebude. A na pokrytí dlouhodobého deficitu v dopravní infrastruktuře ČR už vůbec ne. Statistiky stavebních zakázek sice naznačují zlepšení, avšak je otázkou, kolik se z těchto zakázek vlastně skutečně podaří odstartovat v realitě, nikoliv jen na papíře.