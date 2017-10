ČR - inflace v září dále zrychlila a byla nejvýše od listopadu 2012

Meziroční inflace se minulý měsíc podle očekávání dostala na nejvyšší úroveň od listopadu 2012, když dosáhla 2,7 %. Hlavní zásluhu na růstu cen mají jednoznačně potraviny, jejichž ceny jsou na maximech a jejich růst nepolevil ani v září.

V meziročním srovnání si za ně připlácíme o 5,7 % více, především v důsledku prudkého zdražování mléčných výrobků, tedy zejména másla, které je nejviditelnějším reprezentantem současného cenového růstu.



Potraviny ovšem nejsou jediným hybatelem tuzemské inflace. Hned v závěsu se drží i náklady na bydlení, které táhne vzhůru vyšší nájemné reagující na boom realitního trhu. Ceny energií v inflaci zatím vidět příliš není, avšak při pohledu na vývoj cen silové elektrické energie, je jen otázkou času, kdy se tak stane.





K aktuálnímu zvýšení inflace začaly přispívat i, v jejichž cenách se odráží vyšší cena ropy a jejích derivátů na světových trzích. Na druhou stranu, díky posilující koruně je česká ekonomika plnému dopadu tohoto trendu z větší části ušetřena.A co dál? Předpokládáme, že inflace kulminuje a v závěru roku se nejspíše dostane pod úroveň 2,5 %. Vůbec to ovšem neznamená, že ceny aktuálně zdražujících výrobků začnou klesat. Spíše zafunguje efekt vysokého srovnávacího základu z předchozího roku, kdy nám inflace zrychlovala třeba v důsledku zavedení EET, které mj. urychlilo růst cen v restauracích. ČNB může vnímat aktuální inflační čísla pozitivně. Naplňuje se totiž její prognóza, a jak už vyplynulo z výsledku posledního zasedání bankovní rady, další zvýšení úrokových sazeb nejspíše přijde už v listopadu. Zabránit by mu teoreticky mohla jen koruna , která by ovšem musela být ještě mnohem silnější, než je nyní.