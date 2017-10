Rozbřesk: Růst inflace připravuje půdu ČNB pro další růst sazeb

Inflace v září zrychlila na 2,7 % a nezaměstnanost dál klesá - v září i registrovaná nezaměstnanost označkovala historická minima 3,8 %. Pokračuje rychlý růst cen potravin a pomalu by se k nim přidávají i pohonné hmoty (+3% meziročně). Jádrová inflace očištěná o tyto volatilní složky je však podle všeho za svým vrcholem. A proto by se v dalších měsících měl zastavit i nárůst inflace celkové….ty by se v příštím roce mohla postupně vrátit do blízkosti 2 %.



Zářijový nárůst inflace je dalším dílem do skládačky, která ukazuje na listopadový růst českých sazeb. Aktuální inflace pravda není pro ČNB klíčová - rozhodující je inflační výhled a vnitřní dynamika české ekonomiky. Jednoduše řečeno centrální banku více trápí prudký růst ekonomiky doprovázený rekordně nízkou nezaměstnaností a výraznou akcelerací mezd (ve 2Q přes 7 % meziročně). Současně ovšem platí, že sazby se samozřejmě psychologicky vzato lehčeji zvyšují, když se inflace pohybuje v horní polovině tolerančního pásma (tj. nad 2,5 %).



Jediným hráčem na scéně, který může centrální banku výhledově od dalšího zvyšování sazeb odrazovat, zůstává koruna. To však pouze za předpokladu, že by dál nekontrolovaně posilovala. Zisky z posledních dvou týdnů, které ji poslaly pod 26,00 EUR/CZK, zatím nijak odrazující nejsou. Nevíme sice, s jakým posilováním koruny centrální banka ve skutečnosti počítá (možná to začne brzy opět zveřejňovat). Jasné však je, že i srpnová prognóza (která počítala s výrazně pomalejším růstem) sázela na další zisky koruny pod 26,00 EUR/CZK. Listopadový růst sazeb tak při současných úrovních koruny pro nás zůstává prakticky hotovou věcí. Vyšší rozkolísanost koruny ale vnáší do další politiky ČNB více otazníků...



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna v pátek lehce oslabila, ale udržela se bez problémů pod 26,00 EUR/CZK.

Dnešní inflace by měla jen potvrdit sázky na listopadový růst sazeb - krátké výnosy tak těžko půjdou čistě v reakci na inflaci dál vzhůru. Na druhou stranu věříme, že koruna po proražení 26,00 EUR/CZK a vzhledem ke sbližování tržních a oficiálních sazeb, zůstane spíše silnější. A to nehledě na blížící se české volby.



Zahraniční forex

Zatímco eurozóna bude dál hltat zprávy o tom co se děje v Katalánsku, tak globální devizové trhy budou muset vstřebat fakt, že míra nezaměstnanosti v USA je velmi nízká a mzdy zrychlují, takže Fed se ocitá takzvaně "za křivkou", neboli měl by ještě přitvrdit. Tento dojem může tlačit eurodolar stále relativně níže a to do té doby, než se pohne ECB (26.10. je zasedání). Každopádně hrozí další růst úrokových sazeb ve světě, což je velmi špatná zpráva pro měny v emerging markest (včetně PLN, HUF).



O tom se dnes ráno přesvědčila i turecká lira, která v nelikvidním trhu zcela zkolabovala. Záminkou k výprodeji TRY přitom byla diplomatická přestřelka mezi tureckou vládou a USA.



Ropa

Cena ropy Brent zůstává i na začátku nového týdne nad 55 USD/barel, zatímco cena americké ropy WTI se ponořila pod padesátidolarovou hranici. Rozpětí mezi cenami obou benchmarků tak zůstává stále výrazné a oproti minulým měsícům vysoké. Jeho přímé důsledky tak patrně budeme moci sledovat již ve středu, kdy budou zveřejněna data o týdenních exportech ropy z USA, od nichž lze očekávat další vysoké číslo. Připomeňme, že minulý týden vysoké vývozy ropy z USA trh zdá se zaskočily.



Relativně nízké ceny americké ropy směrem vzhůru neposunula ani data o aktivitě producentů v USA, jež v minulém týdnu klesla.



Akcie

Vstup do pátečního obchodního dne se nesl v mírně ztrátovém duchu. Aktuální sentiment, který stojí za růstem trhů v posledních 4 týdnech, těží ze silných ekonomických dat napříč globální ekonomikou, absencí negativních kurzotvorných šoků (snad právě s výjimkou dění na Korejském poloostrově), očekávání pozitivních dopadů americké daňové reformy na ceny domácích akcií a také silných dat z nadcházející výsledkové sezóny. Americké akciové indexy do ní vstupují na rekordních úrovních, bez typického přeskupení pozic a mírným poklesem před jejím zahájením. Očekávání jsou tedy výrazně pozitivní.