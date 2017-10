Evropský průmysl v srpnu akceleroval (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Evropský průmysl v srpnu podle očekávání ekonomů SG akceleroval. Toto očekávání se týká nejen celku ale i Francie. Německo pozitivním očekáváním už dostálo dnes ráno. Euroskupina bude dnes diskutovat budoucnost Evropského stabilizačního mechanismu a katalánský parlament v úterý zase výsledky referenda a vyhlášení nezávislosti. Zápis z posledního jednání FOMC by měl ukázat, že důvodem ke zvyšováním sazeb jsou spíše více uvolněné finanční podmínky než nárůst inflace. Česká spotřebitelská inflace v září akcelerovala především kvůli pohonným hmotám a potravinám.

Uvolňující se finanční podmínky vedou Fed ke zvyšování sazeb

Centrální banka Francie by měla dnes zveřejnit svou předpověď růstu HDP pro třetí čtvrtletí. Ta by podle odhadu ekonomů SG měla činit 0,5 % y/y, což je o 0,1 pb nižší než jejich vlastní odhad.

Euroskupina dnes také bude diskutovat budoucnost Evropského stabilizačního mechanismu, který by se podle různých návrhů měl změnit na Evropský měnový fond. Umožnilo by to jeho větší flexibilitu při řešení krizí, ale také rozšířilo jeho záběr.

Průmyslová produkce v Německu v srpnu po červencové stagnaci oživila mnohem výrazněji, než očekával trh. Celkově by ovšem po velmi dobrém druhém čtvrtletí měla ve třetím o něco oslabit. Předstihové indikátory ale naznačují, že během podzimních měsíců by mělo tempo průmyslu dále zrychlit, což by mohlo v H2 17 předčit odhad SG na úrovni 0,5 % y/y.

Francouzská průmyslová produkce by podobně jako v pondělí německá měla ve srovnání s červencem za srpen vykázat rychlejší tempo růstu. K tomu by měla přispět kormě zpracovatelského průmyslu i výroba energií.

Robustní poptávka po německých exportech v srpnu vyústila v růst vývozů o 0,5 % m/m. Na druhou stranu solidní domácí poptávka znamenala nárůst dovozů od 0,7 % m/m, což v důsledku snížilo přebytek zahraničního obchodu Německa.

V úterý se také sejde katalánský parlament, aby prodiskutoval výsledky referenda a proces, který by měl vyústit v jednostranné vyhlášení nezávislosti. Mezinárodní společenství tento krok s největší pravděpodobností neuzná. Centrální vláda Španělska pak v reakci na tyto události s nejvyšší pravděpodobností aktivuje článek 155 španělské ústavy, kterým omezí moc regionálním úřadům, což ovšem bude katalánskými představiteli ignorováno. Tenze by pak mohly přejít ke sporadickému, ale chronickému násilí. Existují dvě možnosti, jak toto napětí uvolnit a najít východisko z tohoto politického patu. Ještě větší autonomie Katalánska nebo opakování referenda někdy v budoucnu. Obojí si ovšem vyžádá dlouhá politická jednání včetně případné přítomnosti respektovaného prostředníka.

Zápis ze zářijového jednání měnového výboru americké centrální banky by měl poskytnout více informací ke dvěma zásadním tématům. Prvním je inflační výhled. Členové této instituce totiž v září ponechali ve hře ještě jedno letošní zvýšení sazeb a trojí pro příští rok, což ukazuje na silné přesvědčení o tom, že relativně slabší inflační čísla z poslední doby budou akcelerovat. Druhým jsou finanční podmínky, které podle některých členů FOMC i přes zvyšování sazeb v poslední době zvolnily. Vypadá to tedy, že tomuto ukazateli je připisována vyšší váha v rozhodování. Vysvětlilo by to tlak na další zvyšování sazeb v americké ekonomice, ačkoliv tomu inflační výhled neodpovídá.

Průmysl v srpnu v celé eurozóně v srpnu akceleroval, jak už naznačily některé národní statistiky, a ekonomové tento vývoj očekávají i v Německu a Francii. Pokud bychom předpokládali stagnaci v září, tak průmysl by za celé třetí čtvrtletí vzrostl o 0,7 % q/q, což by podle odhadu ekonomů SG mělo znamenat růst ekonomiky eurozóny o 0,5 % q/q.

Akcelerace zářijové spotřebitelské inflace v USA jde na vrub pohonných hmot, jejichž ceny vzrostly o 13,2 % m/m, což samo o sobě přispělo do růstu cen o 0,4 pb. Naopak potraviny zdražily pouze marginálně. Růst jádrových cen v září dosáhl na 0,2 % m/m.

Harvey srazil počet nových míst, ale na mzdy už sílu neměl

Počet nově vytvořených pracovních míst v americké ekonomice byl negativně ovlivněn především hurikánem Harvey, který zpustošil Texas. Tento efekt počasí byl očekávaný a trhy včetně např. Fedu předpokládají, že tento výpadek byl jednorázový. Zbytek údajů o situaci na americkém trhu práce, ač také částečně ovlivněn hurikánovou sezónou, ale poskytl optimistický obrázek. Míra nezaměstnanosti poklesla o 0,2 pb na 4,2 % a je nejnižší od listopadu 2000. Konečně se také tyto utažené podmínky na trhu práce začínají také objevovat v růstu mezd. Srpnový údaj byl revidován směrem výše a v září byl zaznamenán růst o 0,5 % m/m, což meziroční dynamiku růstu poslalo na 2,9 %. To je nejvyšší tempo růstu mezd od června 2009.

Poněkud překvapivě na tyto dobré výsledky dolar v pátek reagoval mírným oslabením vůči euru. V celotýdenní perspektivě ovšem pokračoval v tendenci posilovat, když přidal 0,6 % na 1,173 USD/EUR.

Inflační tlaky v české ekonomice rostou

Ačkoliv větší část celozávodních dovolených v průmyslu proběhla už v červenci, tak v meziročním srovnání bylo letos v srpnu čerpání dovolených vyšší. Proto předpokládáme, že dynamika průmyslu bude utlumená na úrovni 3 % y/y. Na druhou stranu stabilní hospodářský růst v září by měl podpořit další pokles míry nezaměstnanosti. Nižší míře nezaměstnanosti prospějí i příznivé sezonní faktory.

Sezonně neočištěná cenová hladina se v září snížila o 0,2 % z důvodu sezónního poklesu cen dovolených. Nicméně po očištění vidíme další stupňování inflačních tlaků. Ty plynou především z titulu cen potravin, zejména mléčných výrobků, a pohonných hmot. Tento vývoj podle nás bude argumentem pro členy BR ČNB, aby na svém listopadovém jednání hlasovali pro zvýšení sazeb.

Polská celková inflace je v posledních měsících ovlivňována pohybem cen potravin a pohonných hmot a ne jinak tomu bylo i v září. Ceny pohonných hmot přidaly 2,5 % m/m a ceny potravin 0,5 % m/m. Ve výhledu dalších měsíců by se inflace měla stabilizovat nad 2 % y/y.

Na rozdíl od vývoje celkové inflace, je růst jádrových cen stabilizovaný na úrovni 0,9 % m/m, kde by podle odhadu ekonomů SG měl zůstat i v příštích měsících.

Prolomení hladiny 26 CZK/EUR bylo potvrzeno, stejně jako dobrý výkon ekonomiky

Kurz koruny se koncem předminulého týdne dostal pod hladinu 26 CZK/EUR. Minulý týden se pak čekalo na potvrzení jejího definitivního prolomení. Minulé pondělí koruna s touto hranicí ještě koketovala, ale od úterý začala dále sílit. Nejsilnějších hodnot pod úrovní 25,80 CZK/EUR bylo dosaženo ve čtvrtek. V pátek se její kurz vůči euru pohyboval nad 25,80 CZK/EUR, když k závěru obchodování vystoupal ke 25,90 CZK/EUR.

Posilující trend kurzu koruny byl minulý týden živen pozitivními zprávami z české ekonomiky. Průmyslový indikátor PMI v pondělí překonal optimistické očekávání trhu skoro o bod, aby v úterý statistický úřad potvrdil v poslední revizi růst HDP v Q2 na úrovni 2,5 % q/q a 4,7 % y/y. Sektorové účty ukázaly, že ziskovost firem klesá. Zaměstnancům mzdy při nedostatečné nabídce práce naopak rostou. Investice táhl soukromý sektor.

Srpnové údaje publikované závěrem týden potvrdily dobrou kondici ekonomiky i ve třetím čtvrtletí. Maloobchodním tržbám se dařilo, když zrychlily svou dynamiku růstu oproti červenci. Souvisí to s dobrou situací spotřebitelů, kteří se jí nebojí promítat do útrat. Bilance zahraničního obchodu se v srpnu proti červenci vyhoupla do kladných hodnot, když v průmyslu už skončila větší část celozávodních dovolených.

Státy v regionu měly minulý týden prázdný ekonomický kalendář a ani zasedání polské centrální banky či zveřejnění zápisu z minulého zasedání maďarské centrální banky nepřineslo pro obchodování s jejich měnami impuls. Není divu, když polská centrální banka potvrdila svou už měsíce nastavenou politiku neměnných úrokových sazeb a vyhýbání se dalším nástrojům. V Maďarsku ani zdůvodnění kroků pro další uvolnění měnových podmínek zpřísněním přístupu komerčních a obchodních bank k nástrojům ukládání přebytečné likvidity do centrální banky nebylo překvapivé. V důsledku tedy polský zlotý stagnoval v celotýdenní perspektivě kolem hladiny 4,308 PLN/EUR. Maďarský forint pak ztratil asi 0,2 % především pohybem v samém závěru týdne. V průběhu týdne se jeho hodnota vůči euru pohybovala na průměrných 312 HUF/EUR.