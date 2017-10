Inflace roste na máselné tsunami (Komentář)

I když ekonomická aktivita v letních měsících zpomalila, její dynamika stále vytváří inflační tlaky a dokáže snižovat nezaměstnanost. To dnes potvrdila data o spotřebitelských cenách, když jejich meziroční růst dosáhnul 2,7 %. V meziměsíčním vyjádření sice průměrná cenová hladina klesla o 0,1 %, ale to je hlavně důsledkem sezónního vývoje, protože v září tradičně zlevňují zájezdy. Cenový růst je naopak podpořen dalším zdražováním potravin, když nahoru jdou zejména ceny mléčných výrobků (máslo meziměsíčně zdražilo o 9,7 %). V září se přidaly i ceny pohonných hmot, jejichž meziroční růst se v červenci odrazil ode dna a od té doby znovu přispívají k akceleraci inflace.

Inflace se udrží nad dvěma procenty nejenom do konce letošního roku, ale naše odhady ukazují, že nad cílem ČNB zůstane i po celý příští rok. To by mělo donutit ČNB zvýšit sazby ještě jednou v letošním roce. U toho však ČNB neskončí. Příští rok očekáváme dokonce trojí zvýšení sazeb. Klíčová sazba centrální banky by se tak na konci roku 2018 měla dostat na 1,25 %. Zdražovat tak budou úvěry včetně hypoték. Naopak úroky na spořících účtech by se mohly pomalu odrážet směrem nahoru. Dnešní čísla také podporují spekulace na další posilování koruny.