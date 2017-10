Mzdy v USA stoupají, nehrozí, že úroky Fedu budou muset růst rychleji?

Zatímco eurozóna bude dál hltat zprávy o tom co se děje v Katalánsku, tak globální devizové trhy budou muset vstřebat fakt, že míra nezaměstnanosti v USA je velmi nízká a mzdy zrychlují, takže Fed se ocitá takzvaně "za křivkou", neboli měl by ještě přitvrdit. Tento dojem může tlačit eurodolar stále relativně níže a to do té doby, než se pohne ECB (26.10. je zasedání). Každopádně hrozí další růst úrokových sazeb ve světě, což je velmi špatná zpráva pro měny v emerging markest (včetně PLN, HUF).



O tom se dnes ráno přesvědčila i turecká lira, která v nelikvidním trhu zcela zkolabovala. Záminkou k výprodeji TRY přitom byla diplomatická přestřelka mezi tureckou vládou a USA.