Běžný účet k hypotéce? Někde stále povinnost

Hypoteční úvěr je s běžným účtem pevně spjat u 3 z 11 sledovaných bank. Nutno ovšem podotknout, že při splnění předem definovaných podmínek vztahujících se buď k inkasu úvěru z účtu či aktivnímu používání, běžný účet lze k hypotéce získat zdarma. Navíc, 9 z 11 sledovaných bank nabízí za splnění předem stanovaných podmínek slevu z úrokové sazby, která může dosáhnout až – 1 procentní bod z úrokové sazby!

Přehled bank – povinnost sjednání běžného účtu a cena za měsíční vedení BÚ

Největší slevu nabízí Raiffeisenbank

Banka Sleva za sjednání účtu Poznámka mBank -0,50 % min. obrat na účtu 15 000 Kč Equa bank -0,30 % při aktivním využívání účtu Moneta Money Bank -0,50 % domicilace plateb, min. obrat 15 000 Kč Komerční banka -0,50 % při aktivním využívání účtu Sberbank -0,40 % při aktivním využívání účtu Hypoteční banka -0,10 % splácení úvěru inkasem z účtu Česká spořitelna -0,50 % obrat min. 1,5 násobek splátky, min. 7 000 Kč Raiffeisenbank -1 % při aktivním využívání účtu – obrat 15 000 Kč, 3 odchozí platby Wüstenrot hypoteční banka Unicredit bank ČSOB -0,10 % splácení úvěru inkasem z účtu

Zjistěte si, jestli jste pravidelně schopni plnit podmínku aktivního užívání účtu

Sleva z úrokové sazby za zřízení běžného účtu a splnění podmínek je nejsnáze dostupnou a často také nejvýraznější slevou, kterou u hypotéky můžete získat. Jak jste se přesvědčili výše, nemusí Vás to stát ani korunu. Naopak, ušetřit můžete desítky i stovky korun měsíčně, viz níže uvedená tabulka.Při výběru hypotéky se tedy zajímejte o výši slevy za sjednání běžného účtu a jeho aktivní využívání (výše uvedená data jsou platná k 1.10.2017) a při finálním rozhodnutí vezměte v potaz, jestli jste schopni pravidelně platit podmínku aktivního užívání. V opačném případě Vám hrozí zvýšení úrokové sazby hypotéky či účtování poplatků za vedení běžného účtu. Platí přitom, že poplatky za vedení účtu si nemůžete odečíst od základu daně z příjmu, zatímco zaplacené úroky ano. Tj. někdy je výhodnější vzít si hypotéku s vyšší úrokovou sazbou než hypotéku s nižší sazbou a dodatečnými poplatky (např. právě za vedení běžného účtu, úvěrového účtu, poplatku za schválení hypotéky apod.). Zároveň si vždy zjistěte omezení plnění podmínky „aktivního užívání účtu“. Banky zpravidla nezapočítávají do příchozích či odchozích plateb částky, které pošlete sami sobě apod.