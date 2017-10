POČASÍ: Podzim v Česku udeřil, kabáty a deštníky neodkládejte

Po deštivém víkendu nás moc prosluněných dnů nečeká a po krátké pauze se do Česka přeháňky opět vrátí, ale nebudou intenzivní. I když bude teplota během týdne mírně stoupat, lidé svetry a kabáty už neodloží. Kvůli nízké teplotě se v noci a po ránu mohou objevovat přízemní mrazíky.

Ještě v pondělí ráno dozníval zejména na jihozápadě našeho území déšť a přeháňky, přes den by se ale podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo vyjasnit. Slunce si ale na dlouho neužijeme, už k večeru začne přibývat oblačnost a na jihozápadě by mělo opět pršet.

Kvůli nízkým teplotám kolem 2 °C varují meteorologové před přízemními mrazíky, přes den by pak teplota mohla vystoupat k 9 až 13 °C.

V úterý by měla teplota podle ČHMÚ mírně stoupnout, v noci bude kolem 8 až 4 °C, přes den by pak měly teploty stoupnout na 11 až 15 °C. Na většině našeho území by se měly objevovat přeháňky a déšť.

Ve středu by se mělo přes den mírně vyjasnit, déšť a přeháňky se budou objevovat jen ojediněle. Teplota se v noci bude pohybovat kolem 10 až 6 °C, přes den pak vystoupá na 12 až 16 °C.

Ve čtvrtek by se měly srážky objevit jen ojediněle, podle meteorologů bude polojasno až oblačno. V noci by mělo být kolem 9 až 5 °C, přes den pak teplota vystoupá na 15 až 18 °C.

Předpověď počasí na víkend

Ani pátek nepřinese výraznou změnu, přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle. Teplota v noci klesne na 9 až 5 °C, přes den pak bude kolem 13 až 17 °C.