Volební preference: Ve sněmovně SPD, piráti a KDU, Top09 na hranici volitelnosti.

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostalo sedm nebo osm stran. Vítěz minulých voleb, sociální demokracie, by spadla na třetí místo za komunisty. Přes pět procent by měli ještě ODS, SPD, Piráti a lidovci. Na hranici balancuje TOP 09 Miroslava Kalouska, která by aktuálně získala 4,9 %.

Už za dvanáct dnů se v Česku otevře na 14 000 volebních místností. Češi půjdou volit své zástupce do Poslanecké sněmovny. Pokud by se volby uskutečnily dnes, nejvíc křesel by podle exkluzivního průzkumu STEM a STEM/MARK získalo hnutí ANO, které by vyhrálo se ziskem 26,5 procenta hlasů. A to i přesto, že od posledního průzkumu Andrej Babiš ztratil část voličů.

"Preference hnutí ANO postupně během letošního roku klesaly. ANO mělo nejlepší výsledek v lednu, kdy v našich průzkumech mělo přes 30 procent," řekl TV Nova Jan Hartl z agentury STEM.

Andrej Babiš s výsledkem spokojený není. "Je to pro nás málo, protože všechny strany říkají, že se spojí proti nám," uvedl Babiš, který by chtěl, aby dostal silnější mandát a měl větší šanci sestavit vládu.

Druhé místo by v exkluzivním průzkumu obsadili komunisté. Není to přitom poprvé, kdy je některá z renomovaných agentur posílá na druhou příčku. Podle STEM a STEM/MARKu by nyní volilo komunisty přes 14 procent voličů. Sociální demokraté by skončili třetí s dvanácti procenty hlasů.

Komunisté jsou velkými optimisty, jejich místopředseda Jiří Dolejš věří, že strana může ještě posílit. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek odmítl průzkum komentovat. Podle Jana Hartla z agentury STEM ČSSD ztrácela podporu celý loňský rok i v první polovině letošního roku. Propad se podařilo zastavit až okolo prázdnin.

Čtvrtí by byli Občanští demokraté se skoro devíti procenty hlasů, strana ale podle místopředsedy Martina Kupky doufá v dvouciferný výsledek. Hned za nimi by skončila Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Piráti. Obě posledně jmenované strany by byli nováčky ve Sněmovně a zaznamenaly rekordní nárůst preferencí.

"Zatímco minulá volba byla nesena výrazným protestem napříč celým politickým spektrem. Letos se situace uklidnila a to byla příležitost pro nové strany, které jsou svým způsobem protestní," vysvětluje Hartl, proč se SPD a Pirátům v průzkumech daří.