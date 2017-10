Lithium a důchodová reforma.

Televize Prima v neděli před obědem pokračovala druhým pořadem třídílné série předvolebních Partií. Terezie Kašparovská přivítala zástupce ČSSD, ODS a Pirátů: Lubomíra Zaorálka, Petra Fialu a Ivana Baroše. Na pořadu dne byly tentokrát, vedle aktuální záležitosti, udělení známky odcházející vládě, sociální situace, zahraniční politika, uprchlická krize a kvóty, zemědělství a potraviny. V úvodu lze s klidným svědomím předeslat, že oproti předešlé diskuzi v tomto formátu tentokrát poněkud klesla disciplína a rovněž tak průměrná úroveň prezentovaných úvah. Pokud jde o klidný průběh debaty, tak ten nejvíce, ne-li výlučně, narušoval ministr zahraničních věcí, zejména skákáním do řeči. V tomto ohledu se vyznamenala i samotná tv, když v čase poskytnutém zástupci pirátů se "bez varování" na obrazovce objevila anonce na připravované pořady. Jinak v obecné rovině z debaty asi nejvíce vytěžil Bartoš, který na rozdíl od jejích dvou dalších účastníků nemusel nést tíhu účasti pirátské strany v žádné z minulých vlád. Jeho vyjádření také nejméně trpěla "předvolební atmosférou," vyjadřoval se klidně a uvážlivě. Z již minule zmíněných důvodů se dnes konkrétněji zmíním jen o dvou tématech - o lithiu jakožto aktuální cause - a o důchodech, s nimiž jsem byl dlouhodobě profesně svázán.

Memorandum, podepsané ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem se zahraniční těžařskou firmou - australskou EMH - European Metals Holdings , dostal příležitost obhájit Zaorálek. Odkázal na jednání tripartity z letošního července, zmínil práce na studii proveditelnosti, která by měla být hotová v říjnu příštího roku a upozornil, že i na Balkáně jsou zásoby této suroviny, takže by se mohlo stát, že investor může na zájem o ložiska pod Cínovcem rezignovat. Fiala promptně reagoval poznámkou podepsat to 17 dní před volbami bez vědomí vlády je hloupost a diletantismus. Bartoš se v podstatě přidal, když označil podepsání před volbami za nešťastné. Memorandum považuje za nedostatečné. Měla o něm jednat vláda, mělo být vypracováno ve dvou jazycích, aby tomu rozuměli odborníci na obou stranách... V každém případě celá záležitost přináší řadu dohadů, dokonce to vypadá jakoby Česko nemělo mít dostatek expertů a kapacit pro exploataci národního bohatství.

Úsek diskuze věnované důchodům zahájila moderátorka dotazem na Zaorálka, proč vláda neudělala žádnou důchodovou reformu, resp. proč ji nemá v plánu. I z toho je zřejmé, že důchodová reforma se stala oblíbeným zaklínadlem, které přešlo do krve nejen politikům, nýbrž i žurnalistům. Nepoložit takovou otázku by nebylo in. Sebejisté odpovědi některých politiků ve stylu důchody zvýšíme a odvody snížíme připomíná někdejší entrée Mirka Topolánka, který do jiného pořadu přinesl návrh daňového přiznání o velikosti jednoho listu papíru formátu A5. Kde ty loňské sněhy jsou? Tyto reakce a takový styl uvažování nejenže je úsměvný, ale především neodpovědný. Zástupce ČSSD v tomto ohledu reagoval vcelku se znalostí věci, argumentoval uvedením některých konkrétních dat. Nějakou reformu pro reformu však logicky nepovažuje za důvodnou, optimalizaci systému však zřejmě neodmítá. Pokud jde o "garantovaný pilíř", zmíněný Bartošem, nelze ho bez podrobnější specifikace seriózně komentovat.

Poněkud nekorektně dodávám: Kde by mohl být za pár let český důchodový systém, a nejen ten, kdybychom dokázali optimálně zužitkovat nerostné bohatství v Krušných horách, a nejen tam?