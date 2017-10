KLDR vládnou dvě děti Kim Čong-ila. Současný vůdce povýšil sestru

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dosadil do nejvyššího vedení země svou sestru Kim Jo-čong. Podle odborníků tak dál posiluje svou moc. Jo-čong by měla nahradit jinou ženu ve vládě - svou tetu, která opustila zemi poté, co Kim nechal zabít jejího manžela.

Kim Jo-čong zvolil nejdříve kandidátkou ústřední výbor Korejské strany práce, Kim Čong-un ji povýšil zřejmě v sobotu, píše deník The Guardian. Spojené státy přitom Kimovu sestru umístili na černou listinu severokorejských úředníků, kteří porušují lidská práva.

Podle pozorovatelů Kimova sestra nahradí tetu Kim Kčong-hi. Ta před třemi lety Severní Koreu opustila, když nechal Kim popravit jejího manžela Čang Song-tcheka. Teta i strýc přitom novému vůdci pomáhali s upevněním moci po smrti Kim Čong-ila v roce 2011.

"Pravomoce a vliv Kim Jo-čong bude zřejmě ještě větší, než se původně předpokládalo, jde o další upevňování moci Kimovy rodiny," uvedl Michael Madden, americký odborník na KLDR z Univerzity Johnse Hopkinse.

Kim Jo-čong je dcerou tanečnice Ko Jong-hui, která byla čtvrtou životní partnerkou Kim Čong-ila. Až do roku 2010 zůstávala v pozadí, poté se objevila na fotografiích z 3. konferenei Korejské strany práce. V roce 2014 se pak kvůli nepřítomnosti Kim Čong-una na veřejnosti spekulovalo, že zemi vládne právě ona.