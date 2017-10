Vývoj na devizovém trhu ve 40. týdnu (2.-6.10.2017)

• Koruna v tomto týdnu posilovala i vůči americkému dolaru a to především v jeho první polovině. Obchodování se přesunulo z pondělních 22,10 na středečních 21,90 CZK/USD. Během čtvrtku se však koruna vrátila zpět nad hladinu 22 CZK/USD. Posilování koruny vůči euru se samozřejmě promítá i do obchodování s dolarem, každopádně stěžejní dopad na kurz koruny k dolaru má vývoj na EURUSD.

• Na začátku roku 2018 to budou již čtyři roky, co byla do funkce předsedy Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Fed) uvedena J. Yellen, která nahradila ve funkci B. Bernankeho. Vzhledem k tomu, že jmenování je na dobu čtyř let, tak to znamená, že zkraje příštího roku buď J. Yellen v této funkci skončí nebo bude jmenována opět. Výsadu jmenovat předsedu má prezident USA, tzn. D. Trump, který ještě na začátku letošního roku tvrdil, že J. Yellen znovu jmenovat rozhodně nebude. V dalších měsících však již tak kritický k první ženě v této funkci nebyl a J. Yellen má stále šanci být jmenována na další čtyřleté období. Kromě J. Yellen je dalších kandidátů na funkci předsedy ještě šest. Nový nebo v případě, že by byla vybrána J. Yellen, staronový předseda, bude oznámen během října.

• A proč zde věnuji tolik pozornosti právě osobě v čele Fedu? Předseda Fedu má totiž poměrně velké pravomoci a může ovlivnit další vývoj měnové politiky Fedu. D. Trump se přitom netajil tím, že by v čele Fedu uvítal někoho, kdo nebude tak tlačit na zvyšování sazeb a to J. Yellen tak úplně není. Pokud bude do čela Fedu nakonec dosazena ekonomickou hantýrkou tzv. holubice (osoba, která není příznivcem zvyšování sazeb), tak to může být pro dolar důvodem k oslabení.