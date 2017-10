Akciový speciál: O2 ČR akumulovat, zájem o odkup TV Nova?

Příjemná bilance společnosti a zvučný management



Ponechali jsme doporučení akumulovat a zvýšili dvanáctiměsíční cílovou cenu na 302 Kč z původních 254 Kč, a to zejména kvůli vysokému nárůstu tržeb z mobilních dat. O2 nabízí jeden z nejvyšších dividendových výnosů (7,7% při zahrnutí prémie) v telekomunikačním světě s dobře vyváženou bilancí čistého dluhu vůči provozním ziskům EBITDA (0,6x ND/EBITDA). Zároveň u společnosti probíhá zpětný odkup akcií.



O2 ČR by mohl získat 700 MHz spektrum v roce 2020 bez výrazného ořezání dividend. Společnost je již nyní napřed oproti konkurenci v 5G sítích díky již získanému 3,7 GHz spektru.



Vliv zákonu o omezení sazeb za roamingová data by neměl mít tak velký dopad na zisky společnosti. Odhadujeme, že dopad do provozního zisku EBITDA bude přibližně 2,5%.



Společnost je nyní v pozici, kdy by mohla být v hledáčku jiných korporací, anebo by mohla naopak mít snahu o získání dalších podniků. Domníváme se, že společnost PPF, která je majoritním akcionářem, by při zajímavé cenové nabídce byla ochotna jednat o odprodeji. Zároveň se ale na trhu objevují informace o údajném zájmu o odkup TV Nova, která je vlastněná společností CME.

Co by akvizice českých aktiv společnosti CME znamenala?



CME by pro O2 mohla být zajímavá z důvodu TV Nova, která by společnosti O2 pomohla rozšířit televizní služby. Akvizice by byla na poměry O2 relativně veliká, ale realizovatelná. Na úrovni tržeb by přispěla zhruba 14 % a v provozním zisku EBITDA dokonce 21 %. Ukazatel zadlužení (čistý dluh/provozní zisk EBITDA) by s přihlédnutím k hodnotě TV Nova (odhadujeme na 1,1 mld. dolarů) vzrostl ze stávající úrovně 0,7 násobku nad hladinu 2,5 násobku. Vyšplhal by se tak nad cílenou hodnotu 1,5 násobku, kterou O2 deklaruje. Společnost by se tedy mohla rozhodnout pro snížení nebo zrušení dividendových plateb. Pokud by výplatu dividend ponechala na úrovni 21 Kč na akcii, měla by se dostat na cílenou hodnotu 1,5 násobku v řádu 5 až 6 let.



Podnikově zaměřený management.



Vedení společnosti úspěšně snižuje provozní náklady a vyhledává příležitosti k úpravě cenové politiky (např. tarify pro pevné linky, O2 TV). Je také předním hráčem na poli LTE na Slovensku, kde se snaží získávat vysoké pokrytí a udržovat náskok před konkurencí. Dále společnost rozšiřuje své portfolio o finanční služby (cestovní pojištění atd.), které již přidaly 0,8% na tržbách.



Změna v našich odhadech



Zvýšili jsme odhad na provozní zisk EBITDA o 8-10%, a to především díky výhledu na rostoucí tržby, které zároveň zvedají marži (předpokládáme průměrný roční růst tržeb v horizontu 5 let ve výši 1,2%, 2017-21).

Nepředpokládáme silný dopad změn sazeb na roamingové služby a vidíme pozitivní růst mobilních dat díky síti LTE. Podíl mobilního internetu je na trhu stále poměrně nízký, ale zájem o tuto službu roste rychle. Na konci roku 2016 využívalo mobilní internet 36% klientů O2 ČR a předpokládáme, že na konci roku 2017 počet uživatelů vzroste na 43%.



Slovenská část společnosti zvýšila odhad tržeb o 19% za rok 2017 a to také především díky vyššímu využívání mobilních dat. Společnost se tedy zaměřuje na zvyšování LTE pokrytí a zlepšování GSM sítí.

Výdaje na kapitál pro období 2018-19



O2 ČR investovala v letech 2016 a 2017 přibližně 7-8% jejich tržeb. Investice byly důsledkem spuštění LTE sítě na Slovensku a transformace IT, která má být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2018. Z toho důvodu předpokládáme snížení výdajů na investice v letech 2018-19e. Nárůst předpokládáme v roce 2020 a to díky aukci 20 MHz v 700 MHz spektru.

Nízké zadlužení umožňuje výplatu dividend



O2 ČR dlouhodobě vylepšuje svoji kapitálovou strukturu pomocí dividend a zpětného odkupu akcií. Společnost má stanovený poměr čistého dluhu vůči provozním ziskům EBITDA ve výši 1,5x. Společnost by tento cíl měla pouze lehce překročit při aukci nového spektra v roce 2020.

DCF valuace



O2 ČR hodnotíme pomocí dvoustupňového modelu diskontovaného peněžního toku (DCF-FCFF). Náš model implikuje 12 měsíční cílovou cenu akcií O2 ČR na 302 Kč s potenciálním růstem o 11%. Z toho důvodu nadále ponecháváme doporučení na stupni „Akumulovat“.

Autor: Petr Bártek, překlad a shrnutí originálu: Šimon Janů