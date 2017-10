Akciovým trhům zatím dech nedochází (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropský index Stoxx 50 dnešní obchodování zahájí bez jasného trendu.

První pátek v měsíci vždy patří americkým statistikám z trhu práce, které by měly po sedmi letech ukázat na pokles pracovních míst. Důvodem je hurikán Harvey. Nezaměstnanost by měla dle konsensu agentury Bloomberg stagnovat na úrovni 4,4 %. Odhady SG jsou oproti trhu pesimističtější. Nejzajímavějším evropským ukazatelem jsou dnes německé tovární objednávky, které ráno překvapily výrazně vyšším než očekávaným růstem.

Obchodování na zámořských trzích

Osmou seanci v řadě zakončil index S&P 500 výše a pokračuje ve vylepšování svého historického maxima. Včera ho posunul o 0,6 % dále. Hlavním tahounem byly informační technologie (+1,1 %) a finanční tituly (+1,0 %). Duo telekomunikace a utility růst brzdilo, když jejich akcie klesly o 0,1 %.

Na asijských trzích panovala v průběhu dnešního rána pozitivní nálada. Vesměs všechny burzy v regionu si připisují zisky. Největšímu zájmu se těší australský trh, jehož index přidává jedno procento. U ostatních trhů se zisky ve většině případů pohybují do půl procenta.

Futures na evropský index EuroStoxx 50 nenaznačují jednoznačný trend po otevření trhů, nicméně v případě německého DAX by akcie mohly zahájit růstem. Podporu by jim mohly vytvořit zveřejněné tovární objednávky, které zaznamenaly výrazně vyšší růst. Největší pozornost se však bude soustředit na americký trh práce. Statistiky by měly dle nás ukázat na pokles pracovních míst v ekonomice poprvé po sedmi letech, jehož příčinou je hurikán Harvey. Nemyslíme si však, že by údaje měly nějak změnit očekávání ohledně prosincového zvýšení úrokových sazeb, neboť by tento zářijový pokles měl zůstat pouze jednorázovým jevem. Předpokládáme, že akciové trhy na čísla příliš reagovat nebudou, pokud ano, tak spíše v případě lepších údajů.