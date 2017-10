Prodeje rostou napříč kategoriemi (Komentář)

Maloobchodní tržby v srpnu vzrostly o 4,8 % y/y a ukazují tak, že i v létě domácnosti zvyšovaly své výdaje. Výdaje (po očištění o kalendářní efekty) rostly ve všech hlavních kategoriích. Nejrychleji se zvyšovaly tržby na čerpacích stanicích, kde se utratilo o 6,8 % y/y více, zatímco tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,6 %. Zvyšující se ceny potravin pravděpodobně tlumily růst tržeb v tomto sektoru. Prodeje potravin tak přidaly pouze o 2,6 %.

Letní měsíce přinesly mírný útlum ekonomického růstu. Nicméně předstihové indikátory nasvědčují tomu, že od září se domácí hospodářství znovu dostává do obrátek. To se projeví i v maloobchodě. Sektorové účty zveřejněné v úterý ukázaly, že míra úspor domácností se ve druhém čtvrtletí zvýšila. Podle nás to je pouze dočasný jev. Domácnosti si ještě nezvykly na vyšší růst příjmů. Vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti a pokračující ekonomické expanzi se domníváme, že domácnosti zvýší své výdaje na spotřebu a míra úspor se vrátí k nižším hodnotám. Růst maloobchodních tržeb tak podle nás v nadcházejících měsících zrychlí a soukromá spotřeba bude i nadále podporovat růst domácího HDP.