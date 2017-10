Trhy na maximech a sílící koruna / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 10. 2017

Nynější pozvolný růst akciových kurzů na vyspělých trzích demonstruje fakt, že v letošním roce dokázal zámořský index S&P 500 více než 40x uzavřít na nových historických maximech. Investoři jako by nebrali v potaz geopolitická rizika a nadále ženou valuaci akciových trhů výše. Příčinou je absence investičních alternativ, neboť mnohé dluhopisy vyspělých ekonomik vykazují záporné výnosy a korporátní bondy jsou rovněž oceněné na velmi vysokých úrovních. Aktuálně se index S&P 500 obchoduje za 19,2 násobek očekávaných zisků pro následující čtyři kvartály, což je znatelně výše než historický průměr, který od roku 1990 dosahuje hodnoty 16,9. Za posledních deset let činí průměr forwardového P/E pro největší zámořské společnosti dokonce 15,6. Evropské trhy jsou o poznání levnější, konkrétně index EURO STOXX 600 je aktuálně oceněn na 16 násobek očekávaných zisků.

Mezi důvody nadprůměrné valuace zámořského trhu patří solidní kondice ekonomiky Spojených států, nízká nezaměstnanost či absence strukturálních problémů typických pro EU. Optimismus investorů dokumentuje i index implikované volatility VIX, ten se nachází opět na extrémně nízkých hodnotách citelně pod 10 body, což svědčí o obecně nízkém očekávání výrazných pohybů trhu, zejména směrem níže. Část tržních hráčů však znervózňuje délka současného býčího trhu a oznámená postupná redukce bilance Fedu, což lze chápat jako opačný proces kvantitativního uvolňování. Vysokou valuaci však nelze brát obecně jako prekurzor tržní korekce, k té obvykle dochází díky neočekávané negativní zprávě, která zásadně pozmění pohled investorů na trhy.

Koruna po měnově-politickém zasedání ČNB z minulého týdne opět nabrala apreciační apetit, ačkoliv nastavení úrokových sazeb zůstalo těsným poměrem hlasů 4:3 beze změny. Důvodem silnější tuzemské měny je očekávání ohledně navýšení základní 2T repo sazby na 0,5 % v rámci zasedání naplánovaného na 2. listopadu, případně 21. prosince. Obavy z oslabení koruny v průběhu září, kdy maturovalo velké množství vládních dluhopisů za bezmála 200 mld. CZK, se nakonec nerealizovaly a tuzemská měna má tak prostor pro další zpevňování. Podle konsensu odhadů agentury Bloomberg by měla koruna do jednoho roku posílit vůči euru na hladinu 25,5 EUR/CZK, osobně však očekávám ještě o něco rychlejší tempo. Koruna by mohla atakovat v průběhu příštího roku úroveň 25 EUR/CZK, zejména díky pravděpodobně pokračujícímu kvantitativnímu uvolňování v rámci eurozóny a jestřábím krokům ČNB.

Josef Navrátil, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 10. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

29. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 045,17 1 035,29 1 035 ↓ -0,95 990 - 1 080 3 4 Dow Jones (US) 22 405,09 21 893,43 22 150 ↓ -2,28 20 750 - 22 811 2 5 NASDAQ Comp.(US) 6 495,96 6 322,43 6 360 ↓ -2,67 5 900 - 6 597 3 4 FTSE 100 (VB) 7 372,76 7 515,86 7 500 ↑ 1,94 7 300 - 7 800 6 1 DAX (Něm.) 12 828,86 12 511,86 12 533 ↓ -2,47 12 000 - 13 100 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 20 356,28 19 892,29 19 783 ↓ -2,28 18 500 - 21 013 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

29. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 045,17 1 056,57 1 055 ↑ 1,09 930 - 1 170 6 1 Dow Jones (US) 22 405,09 21 617,00 21 500 ↓ -3,52 19 500 - 23 308 2 5 NASDAQ Comp.(US) 6 495,96 6 269,14 6 250 ↓ -3,49 5 900 - 6 630 2 5 FTSE 100 (VB) 7 372,76 7 561,14 7 582 ↑ 2,56 7 100 - 8 100 5 2 DAX (Něm.) 12 828,86 12 183,57 12 180 ↓ -5,03 11 000 - 12 999 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 20 356,28 20 114,43 19 977 ↓ -1,19 18 000 - 21 300 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers