Euro dál zůstává pod tlakem

Na eurodolaru se hraje stále stejná medvědí písnička. Relativně dobrá americká data podporují Fed v jestřábí komunikaci a tím i dolar. Na druhé straně euro trápí Katalánsko.



Britská libra včera ráno propadla, když trh do kurzu možná se zpožděním promítl poslední nepovedené vystoupení premiérky Mayové k brexitu.





Dnešek bude ale patřit americkému trhu práce . Data za září by měla být slabá vinou hurikánů Irma a Harvey (čekáme payrolls +70 tisíc). To by mohl být pro trh impuls vybrat v závěru týdne zisky na dolaru