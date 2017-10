Špatná data z amerického trhu práce by dolar ohrozit neměla (Ranní zpráva z finančního trhu)

V USA v září poprvé po sedmi letech zanikla pracovní místa. Důvodem je čistě dopad hurikánu Harvey. Na očekávaném prosincovém zvýšení dolarových sazeb by to nic změnit nemělo. Z domova nás na listopadové zvýšení sazeb upozorní zveřejnění zápisu z posledního jednání bankovní rady ČNB, kde tři členové, tedy nejtěsnější menšina, hlasovali pro zvýšení sazeb. Srpnové maloobchodní tržby potvrdí na meziměsíční bázi solidní růstovou dynamiku. Bilance zahraničního obchodu se po červencovém schodku vrátí do černých čísel.

Kvůli hurikánu Harvey v USA zanikla pracovní místa

Německé tovární objednávky v srpnu pravděpodobně slušně vzrostly a vykompenzovaly svůj červencový pokles. Byla by to dobrá zpráva i pro český průmysl po nepříliš úspěšném začátku léta, který mimořádně nepříznivě ovlivnily celozávodní dovolené v podnicích především automobilového průmyslu.

Nejdůležitější americké statistiky měsíce v podobě dat z trhu práce budou dnes odpoledne sledovány s ještě větším napětím než obvykle. Počet pracovních míst v nezemědělském sektoru totiž pravděpodobně poprvé za sedm let vykáže pokles, a to kvůli dopadům hurikánu Harvey. Podobné následky měla v roce 2005 bouře Katrina, Harvey však zasáhl ekonomicky důležitější oblast Texasu. Náš odhad je ve srovnání s tržním konsensem velmi pesimistický a vnímáme rizika, že výsledné číslo nakonec nemusí být tak špatné. Míra nezaměstnanosti by se měla zvýšit na 4,5 %, nejvyšší hodnotu za šest měsíců. I zde je tržní konsensus příznivější, když předpokládá stagnaci míry nezaměstnanosti na srpnových 4,4 %.

Kvůli obtížím při odhadování dopadu jevů typu hurikán tak panuje kolem dnešní statistiky velká míra nejistoty, která může vést k dočasně zvýšené tržní volatilitě. Nicméně po očištění, tedy bez vlivu nepříznivého počasí, by se nic nemělo měnit na současných pozitivních trendech panujících na americkém trhu práce. Domníváme se, že podobně bude na tato čísla nahlížet i Fed. Námi i trhem očekávané zvýšení dolarových úrokových sazeb ze strany Fedu by to tak ohrozit nemělo.

Úspěšné tažení zelených bankovek pokračuje

Dolar včera pokračoval ve svém úspěšném tažení, které je na trhu patrné od konce druhé zářijové dekády, kdy zasedání FOMC povzbudilo trhy v očekávání, že dolarové úrokové sazby půjdou ještě letos nahoru. K tomu se z pohledu obchodníků přidaly dobré zprávy i z fiskálu, kde prezident Trump představil svou daňovou reformu. I když ji zatím plně nepodpořili ani všichni republikáni, dolaru to pomáhá. Zatímco během včerejšího dopoledne kurz atakoval 1,178 USD/EUR, závěr včerejší seance kurz zastihl těsně nad hladinou 1,170 USD/EUR. A dnes ráno se dolaru dokonce podařilo se pod tuto úroveň podívat. Nutno ovšem podotknout, že na pohyb měnového páru USD/EUR není možné nahlížet pouze optikou sílícího dolaru. Společné měně rozhodně neprospívá eskalace napětí ve Španělsku.

Zahraniční obchod se v srpnu vrátil do černých čísel

České maloobchodní tržby v srpnu podle našich odhadů zpomalily svůj růst. Důvody jsou však spíše technické: nepříznivé kalendářní efekty a vysoká srovnávací základna z loňského srpna, kdy byl růst tržeb masivní. Pohled na meziměsíční dynamiku v letošním srpnu by ale měl odhalit, že útraty spotřebitelů i nadále rostou. Důvodem je stále klesající nezaměstnanost, výrazně zrychlující růst mezd a velmi dobrá spotřebitelská důvěra.

Bilance zahraničního obchodu by se měla po červencovém deficitu vrátit do kladných hodnot, i když námi očekávané aktivum ve výši 8,8 mld. CZK mezi nejoslnivější výsledky patřit nebude. I srpnová data zůstanou pod negativním vlivem celozávodních dovolených, i když ve srovnání s červencem byl zřejmě tento faktor slabší.

Koruna se prozatím zastavila u 25,80 CZK/EUR

Během včerejšího obchodního dne měla koruna tendenci navázat na své dosavadní úspěchy a posunovat své nejsilnější úrovně dále směrem k předintervečním hodnotám. Tento trend se zastavil krátce po poledni, kdy se kurz dostal těsně pod hladinu 25,80 CZK/EUR. Ve finále včera tato úroveň podržela, když v odpoledních hodinách kurz osciloval zhruba v pásmu 25,80-85 CZK/EUR.