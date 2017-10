Prezident Zeman chce větší kompetence a měl by je mít?

Prezident Miloš Zeman prozradil, že si přeje, aby hlava státu měla větší kompetence. Podle Zemana si je vzhledem k tomu, že je volena přímo občany a má silný mandát, zaslouží. Prezident by podle Zemana měl mít právo navrhovat zákony a přehlasování jeho veta by mělo být složitější.

Jak by chtěl úřad prezidenta posílit, prozradil Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Podle Zemana třeba není správné, že k přehlasování prezidentského veta stačí 101 poslanců. Zeman by tuto hranici chtěl zvýšit na 120, tedy na stejnou úroveň, jaká je potřeba k přijetí ústavního zákona.





Prezident by měl navíc mít podle Zemana právo sám navrhovat zákony . O zákonnou iniciativu přišla česká hlava státu v první polovině 90. let, za éry Václava Havla. Pokud Zeman mandát obhájí, chce jednat s vybranými poslanci a senátoři, kteří by pak za něj návrhy zákonů předkládali.

Další ze změn, které by rád Zeman u prezidentských pravomocí viděl, je zrušení nutnosti tzv. kontrasignace, tedy spolupodpisu premiéra. Ta by podle Zemana měla být zrušena třeba u výběru kandidátů, kteří dostanou státní vyznamenání.

Podle Zemana je vhodné rozšířit pravomoci, protože prezident volený přímo občany má silný mandát a měl by mít možnost jej adekvátně vykonávat. Politici, kteří toto odmítají, prý prezidentovi silný mandát pouze závidí.

Zeman by rád zašel ještě dál. Uvedl, že by prezident měl mít právo také ovlivňovat výběr ministrů. Měl by mít pravomoc je odvolávat nebo odmítnout jmenovat. Sám ale přiznává, že až s takovým rozšířením prezidentských pravomocí rozhodně nepočítá.

Krom rozšíření prezidentských pravomocí chce Zeman také, aby účast u voleb byla povinná. Rád by také voličům umožnil tzv. panašování, tedy volbu napříč kandidátkami i u parlamentních a krajských voleb. Stejným způsobem mohou volit do obecních zastupitelstev.