S&P 500 zaznamenal nejdelší sérii uzavírání na nových maximech od roku 1997

Americké trhy pokračovaly ve svém výstupu na nová maxima při absenci zásadnějších nových zpráv. Hlavním motivem i nadále zůstávají vysoká očekávání ohledně nové americké daňové reformy a pokračující pozitivní ekonomický výhled nejen pro americkou, ale i pro globální ekonomiku. Na nová historická maxima se podívaly všechny tři klíčové indexy DJIA , S&P 500 i Nasdaq . Zatímco DJIA a S&P 500 dnes rostly přibližně 0,5% tempem, Nasdaq posílil o více než 0,7 %. Index S&P 500 dokázal posedmé v řadě zavřít na novém historickém maximu, co představuje nejdelší sérii od roku 1997.



V rámci sektorů si nejlépe vedly banky, které tak reagovaly na další růst dluhopisových výnosů. Výnos dvouletého státního dluhopisu se poprvé za 9 let vyšplhal na 1,49 %. Banky navíc budou již tradičně startovat výsledkovou sezonu na Wall Street, od které si investoři hodně slibují. Akcie Bank of America přidaly přibližně 1,5 %, zatímco akcie Goldman Sachs posílil dokonce o více než 2 %.





Cena americké ropy se odrazila od hranice 50 USD /barel, když posílila o 1,5 %, zatímco cena ropy Brent zpevnila dokonce o 2 % na 57 USD /barel. Ceny ropy podpořily spekulace, že zástupci OPEC a Ruska mohou prodloužit svůj závazek o snížené produkci. Díky tomuto vývoji se dařilo ropným titulům, když akcie Chevron a ConocoPhillips přidaly přibližně 1 %.