Poruchy na vedení vysokého a nízkého napětí kvůli silnému větru

Do terénu okamžitě vyjíždějí poruchové čety a snaží se dodávky elektřiny obnovit co nejdříve. Bez elektřiny jsou v současné době stovky domácností v uvedených lokalitách (Silný vítr odřízl dnes odpoledne a večer od elektřiny stovky domácností hlavně v Ústeckém a Libereckém kraji a na Benešovsku. Poruchy energetická společnost ČEZ eviduje také na Karlovarsku a Krnovsku.). Posílili jsme jak poruchové čety, tak dispečink i call centrum ČEZ Distribuce, kam mohou všichni zcela zdarma volat hlášení o poruchách na linku 800 850 860. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ