Spor mezi Uberem a taxikáři vyřeší nový zákon. Nebude to ale hned

Spor mezi taxikáři a řidiči Uberu vyřeší jedině nový zákon. Shodli se na tom členové expertní skupiny, která dnes jednala na Úřadu vlády. Taxikářům se nelíbí, že řidiči Uberu nabízejí stejné služby, ale přitom nemusejí splňovat stejně přísné podmínky.

Zástupce vlády pro digitální platformy jednal společně se zástupci z ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy a se zástupci pražského a brněnského magistrátu. Shodli se na tom, že situaci kolem alternativního způsobu dopravy je nutné řešit co nejdříve.

Připraví se proto návrh zákona, který bude upravovat práva a povinnosti řidičů Uberu či jiných společností. Zároveň by návrh zákona mohl přinést novinky pro taxikáře. Do budoucna by například místo taxametru mohli používat aplikace.

Návrh zákona však vznikne pouze poté, co se k této problematice vyjádří Soudní dvůr EU. Bude tedy úkolem pro novou vládu.

Spor mezi taxikáři a Uberem trvá již delší dobu. Situace se však vyhrotila až před třemi týdny během protestní kampaně, kterou na Letišti Václava Havla rozjeli taxikáři. Došlo i k vzájemným potyčkám a rozbíjení vozidel.