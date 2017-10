Index PX na mnohaletých maximech / BIG EXPERT - akcie: týden od 2. 10. 2017

Aktivita na pražské burze byla v posledních dnech i z důvodu čtvrtečních oslav Dne české státnosti podprůměrná a mezidenní změny minimální, v řádu pouhých desetin procenta. Index PX Burzy cenných papírů se drží úrovní okolo 1050 bodů, na dosah svých šestiletých maxim. Přesto si vývoj na některých titulech řekl o více pozornosti.

Tahounem mírného růstu se staly akcie Erste Bank a energetického gigantu ČEZ. Naopak proti proudu šel Pegas Nonwovens. ČEZ dělá svým akcionářům poslední dva měsíce radost, podpořený mj. růstem cen silové elektřiny na burze a směřováním regulace na trhu s povolenkami. Od prázdnin titul přidal přes 10 % a "odpracoval" celou červnovou dividendu ve výši 33 Kč. Investoři také postupně přehodnocují rizika spojená s tolikrát přetřásanou výstavbou nových jaderných bloků a opět otevřenou diskuzi na téma rozdělení společnosti. Vývoj v Bulharsku nevyjímaje. Přestože se ocenění ve světle očekávaných hospodářských výsledků nejbližších dvou let může jevit vyšší, titul pouze dohání rally, kterým si prošly energetiky v posledních měsících v okolních zemích. Rok 2019 by pak měl být bodem obratu. Navíc atraktivní dividendový výnos na úrovni 6-7 % se zdá - za předpokladu podpory / podílení se státu na výstavbě velkých, nákladných projektů - dlouhodobě udržitelný. Titulu se dostalo rovněž několika aktualizací doporučení. Zatímco analytici zahraničních domů dávají akciím zpravidla nejvýše neutrální doporučení, analytici z regionu střední Evropy jsou optimističtější a množí se cílovky začínající pětkou.

Velice dobré pololetní výsledky představila tabáková společnost Philip Morris CR, a to navzdory protikuřáckému zákonu. Tržby i čistý zisk vzrostly zásluhou jak růstu prodejních cen, tak i celého českého a slovenského trhu. Titul, který především kvůli nízké likviditě zůstává ke své škodě stranou většího zájmu investorů, se blíží historickým maximům z let 2004-2005 a po zahrnutí štědrých každoročních dividend je už dávno překonal. Jen v letošním roce letos přidal už 30 % a nad to přihodil velice krásnou dividendu ve výši kulatých 1 000 Kč.

Naopak důvod k radosti nemají akcionáři Pegas Nonwovens, kteří nevyužili dobrovolné nabídky převzetí za 1010 Kč ze strany společnosti R2G Rohan Czech, jejíž podíl se přiblížil 90 %. Po ukončení odkupu následoval volný pád pod 900 Kč, tj. i pod úrovně před oficiálním oznámením záměru R2G. Následovat budou změny strategického charakteru dalšího směřování formy včetně zásahu do dosud atraktivní dividendové politiky.

Výhled pro český trh zůstává ve světle pokračujícího nákupního optimismu na vyspělých trzích pozitivní. Na jedné straně vyšší nacenění akciového trhu kompenzují uměle stlačení bezrizikové sazby a výnosy dluhopisů, robustní růst globální ekonomiky i pokračující uvolněná měnová politika centrálních bank, která vedla k všudypřítomnému přebytku volné, a hlavně levně a snadno dostupné likvidity.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost





Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 10. 2017.

Odhad pro období od 2. 10. 2017 do 30. 10. 2017 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat ČEZ ↑ ↑ 67 439,6 3 2 1 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 968,5 2 2 2 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 42 77,6 2 2 1 1 0 UNIPETROL ↑ 42 342 1 3 2 0 0 VIG ↑ 33 653 1 2 3 0 0 O2 C.R. ↑ 25 271,2 1 1 4 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 16 870 0 3 2 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 17 970 0 3 2 1 0 STOCK 0 70,45 0 1 4 1 0 PEGAS NONWOVENS ↓ -8 883 0 1 3 2 0

Odhad pro období od 2. 10. 2017 do 2. 4. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ 42 968,5 0 5 1 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 42 77,6 0 5 1 0 0 VIG ↑ 42 653 0 5 1 0 0 ČEZ ↑ 33 439,6 1 2 3 0 0 UNIPETROL ↑ 17 342 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 17 271,2 0 3 2 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 16 870 0 3 2 1 0 STOCK ↑ 8 70,45 0 1 5 0 0 PEGAS NONWOVENS ↑ 8 883 0 2 3 1 0 ERSTE GROUP BANK 0 970 0 2 2 2 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia