Jak se neztratit ve stáří? Odpovědi pro seniory i jejich rodiny přináší nový informační portál

Jakým potížím čelí sendvičová generace, která najednou pečuje o své děti i rodiče, a jak jí lze pomoci? Na tyto a další otázky hledali odpovědi účastníci diskusního setkání u kulatého stolu s názvem Problematika sendvičové generace, které uspořádal Institut pro veřejnou diskusi. S náročnou životní situací by měla lidem pomoci platforma Neztratitsevestari.cz, kterou spustil Domov Sue Ryder a hlavním partnerem je ČSOB.

Průzkumy ČSOB a Poštovní spořitelny ukazují, že se zástupci sendvičové generace ocitají v nesmírně náročné situaci, jak finanční, tak i psychické. „Alarmující pro nás je, že více než 50 % lidí napříč celou sendvičovou generací má velký problém vyjít s příjmem a se svým životem jsou výrazně méně spokojeni než mladší lidé a senioři,“ uvedla ředitelka útvaru Komunikace a společenské odpovědnosti ČSOB Kateřina Krásová. „Dnešní třicátníci, čtyřicátníci a padesátníci se po zkušenosti s péčí o své stárnoucí rodiče snaží zajistit na stáří tak, aby byli v co největší míře samostatní,“ doplňuje k výsledkům průzkumu ČSOB a Poštovní spořitelny Kateřina Krásová.

Podle ředitelky Centra sociálních služeb Prahy 7 Martiny Pojarové se s problémy při péči o své rodiče potýká stále více lidí. „19 % populace v ČR je starších 65 let, v budoucích letech se ale jejich počet zdvojnásobí. Stát přitom péči o takové množství seniorů nemůže sám utáhnout – i proto není řešením ústav. Pro samotného seniora je důležité, aby mohl zůstat doma co nejdéle,“ dodává Pojarová. Klíčové potom je, aby spolu členové rodiny také lépe komunikovali o tom, co si přejí a jaké mají aktuální potřeby.

ČSOB se i právě proto rozhodla podpořit jako hlavní partner projekt organizace Domov Sue Ryder Neztratitsevestari.cz . Jedná se o informační platformu jak pro samotné seniory, tak i pro jejich blízké. „Pro jevy související se stářím existuje sociální a zdravotní systém, který nám pomáhá podobné situace řešit. Ten by měl být co nejjednodušší a uživatelsky snadno pochopitelný. On ale takový vůbec není. Lidé často nevědí, že sociální systém jim s jejich problémy pomůže, případně jim nabídne řadu řešení. Právě platforma Neztratitsevestari.cz by měla lidem cestu stářím usnadnit. Informace jsou zde sdružené na jednom místě jak pro toho, kdo stářím prochází, tak pro jeho okolí,“ popsal Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder.

Jak upozornila ředitelka Nadace Konto Bariéry Božena Jirků, současní senioři tvoří velmi různorodou skupinu, přičemž mnozí z nich žijí aktivním životem. Zažitý stereotyp babičky v šátku podle ní již dávno neplatí. „Senior dneska vypadá jinak,“ popisuje. S tím souhlasí i ředitel platformy Byznys pro společnost Pavel Štern. „My pouštíme seniorům dechovku, přitom dnešní generace seniorů vyrostla na Beatles a Rolling Stones,“ uvedl jeden z příkladů stereotypního vnímání seniorů.

Ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google Taťána le Moigne připomněla, že svět seniorů se v posledních desetiletích zásadně proměnil. Zatímco v minulosti se o seniora postarala jeho široká rodina, která byla poblíž, dnešní svět je mnohem komplikovanější. „Žijeme na stárnoucím kontinentu, ve stárnoucí zemi. Proto musíme toto téma aktivně řešit. Kdybychom dokázali propojit excelentní zdravotnictví s novými službami, můžeme relativně rychle udělat opravdu hodně práce,“ uzavřela. Portál Neztratitsevestari.cz sice nemůže toto spojení vytvořit, lidem ale přináší všechny potřebné informace a pomoc odborníků na jednom místě.