Investice do akcií? Kdy už to spadne

I přes četné odhady analytiků v posledních týdnech, že nás čeká na akciových trzích korekce a že jsou cenné papíry už příliš nadhodnocené, se pokles nekoná. Vidíme pravý opak - téměř každodenní posouvání nových historických maxim amerických indexů SP500 a Dow Jones. Nálada na trzích je znovu pozitivní, a proto převládla taktika risk-on.

Ani hrozba zvyšování sazeb, geopolitická rizika, možnost válečného konfliktu mezi USA a Severní Koreou zatím nedokázaly zastavit, a dokonce ani jen přibrzdit současnou akciovou rally. Indexy proto rostou téměř bez korekce a za ni už se považuje i několik dní tzv. obchodování do strany

Manažeři velkých investičních makro fondů zatím neměli plnou alokaci v akciích, a proto nedokázali překonat akciové benchmarky. To by se mohlo v následujícím období změnit. A když i tyto velké fondy spustí nákupy cenných papírů, mohlo by to dodat akciovým trhům další růstový impuls.

U investorů je navíc stále velké množství hotovosti. Podle JPMorgan až 60 % portfolio manažerů nemá plně zainvestovaná portfolia, a tedy prostor pro další dodatečnou poptávku po akciích je značný.

Trh zatím stále bere zvyšování sazeb v USA jako pozitivní signál pro ekonomiku i pro akciový trh, protože index finančních podmínek zůstává velmi uvolněný. Je to proto, že dolar v posledních týdnech výrazně oslabil a výnosy na střednědobých až dlouhodobých dluhopisech nerostou, protože inflační očekávání zůstávají do budoucna utlumené. Pokud by Fed chtěl opravdu bojovat proti vysokým valuacím na akciových trzích - jak se již několikrát vyjádřil - musel by sazby zvyšovat mnohem rychleji, aby to na trhu vyvolalo šok.

V USA navíc klesá nabídka nových korporátních dluhopisů s nejvyšším investičním ratingem, a jednoduše tak není do čeho investovat, kromě akcií.

Koncem září představil Donald Trump i novou daňovou reformu, která byla jedním z hlavních zdrojů akciové rally od loňského listopadu. Zdá se, že trh je s tímto návrhem spokojený, i když ještě nebyl schválena. Její schválení a uvedení do praxe by mohlo znamenat impuls pro další zisky investorů do cenných papírů.

Aktuálně tedy kapitál znovu proudí do akcií v USA, ale i v EU, jelikož jiné investiční příležitosti nepřinášejí požadovaný výnos. A dokud bude tato konstelace platit, akcie mohou dále růst.