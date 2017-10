MONETA Money Bank navazuje na úspěchy Smart Banky uvedením dalších plně digitálních produktů

MONETA Money Bank dál naplňuje svou strategii stát se digitálním šampionem na českém bankovním trhu. Nejlépe hodnocená aplikace mobilního bankovnictví na našem trhu, Smart Banka, nedávno dosáhla více než 220 000 stažení a po vítězství v soutěži Aplikace roku 2017 nyní nově nabízí klientům možnost sjednání úvěru plně on-line včetně podpisu smlouvy. Jako první banka na českém trhu umožňuje otevřít si běžný účet plně digitální cestou přes smartphone.

MONETA Money Bank chce být oporou českých domácností a živnostníků ve financování jejich potřeb či snů. Na základě partnerství a důvěry, které s klienty má, jim nabízí možnost sjednat a načerpat neúčelový úvěr plně on-line bez návštěvy pobočky, a to jak přes internetové bankovnictví, tak přes mobilní aplikaci Smart Banka.

Do procesu se promítá dlouhodobý vztah a vzájemná důvěra mezi bankou a klientem, kde banka pro klienta úvěr připraví a data předvyplní. Na několik málo kliků klient úvěr nejen sjedná, ale také peníze na svůj účet u MONETA Money Bank načerpá. V tuto chvíli je tato služba k dispozici přibližně 100 000 stávajícím retailovým zákazníkům a 20 000 živnostníkům, přičemž ti si mohou sjednat úvěr až do výše 100 000 Kč, resp. 300 000 Kč. Živnostníci si navíc mohou vybrat mezi splátkovým úvěrem a kontokorentem. V rámci pilotního provozu si byli klienti schopni bez problému úvěr sjednat do 10 minut. Banka takto nabízí stávajícím zákazníkům úvěrový potenciál ve výši více než 10 miliard korun.

MONETA Money Bank je přesvědčena, že klíčovou schopností banky je umět nabídnout služby, jako je otevírání účtu, poskytnutí úvěru a platby zcela digitálně tak, aby se klient mohl dostat do banky kdykoliv přes internetovou nebo mobilní aplikaci. Jako první na českém trhu nabídla plně online řešení na úspěšné platformě Smart Banka, které umožňuje jednoduché otevření účtu zcela digitálně a dává tak možnost stát se klientem MONETA Money Bank velmi rychle. Celý proces je intuitivní a pro klienta nenáročný. Díky skenování dokladů klient vkládá do aplikace minimum dat. Banka na základě testování a pilotního provozu odhaduje, že pro běžného uživatele lze proces bez problémů zvládnout do 15 minut.

V dalších měsících se stávající i noví klienti mohou těšit na nasazení tabletů na pobočkách, zjednodušení procesu poskytnutí úvěru, digitalizaci provozního financování pro firmy nebo nové platební metody v aplikaci Smart Banka. Banka pracuje i na řešení, jak nabídnout plně digitální úvěry i pro nové zákazníky.

Všechny tyto novinky a nové produkty představili dnes na tiskové konferenci senior manažeři MONETA Money Bank, pánové Dalibor Šajar a Jiří Mizera, kteří jsou zodpovědní za digitální transformaci pro domácnosti a komerční klienty.