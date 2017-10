Oříšek pro trhy: Jak pustit nažhavené investory do lithia

Budoucnost elektrických vozidel přiměla některé investory pohlížet na lithium jako na hodně lákavou novou komoditu. Jenomže obchodovat s lithiem není vůbec hračka.

Obchodníci si mohou koupit kov jako takový. Žádná komoditní burza s lithiem ale neexistuje. Jednou alternativou je spekulovat na fond, který sleduje koš producentů lithia a výrobců bateriových technologií. Jmenuje se Global X Lithium & Battery Tech ETF, a za posledních 12 měsíců vyrostl minimálně o 50 procent. Jeho výkonnost zaposledních 5 let ukazuje graf níže. Lithný burzovně obchodovaný fond to ale není, upozorňuje Ján Hladký, analytik Patria Finance.

Řada investorů vnímá nedostatek prostoru pro obchodování s lithiem jako problém a někteří se domnívají, že by časem mohl vzniknout termínový kontrakt na lithium. To jsou kontrakty, které umožňuje plácnout si na koupi nebo prodeji té které komodity s dodáním později za předem domluvenou cenu. Je tak možné spekulovat o posunu cen. Výhody by to přineslo i producentům lithia, kteří by si tím mohli zajistit ceny, a tedy i relativně pevnou návratnost, pokud dokážou vytěžit takové množství, ke kterému se zavázali.

„Lithný kontrakt by producentům a spotřebitelům komodity umožnil zmírnit rizika spojená s cenovými fluktuacemi,“ uvedl pro CNBC Jay Jacobs z výzkumného oddělení Global X. Než se ale něco takového objeví, budou na tom podle něj investoři lépe, pokud budou kupovat akcie těžařů lithia. Ti mají totiž největší expozici na ceny tohoto lehounkého kovu, který se využívá v Li-On bateriích pro chytré telefony, notebooky – a stále raději ho mají také výrobci elektrických aut.

#BATERKY. Elektrické auto obsahuje cca 50 kg lithia. To je dost. pic.twitter.com/IRxhRfdG7X — J. Vybíral, ČSOB AM (@JaroslavVybiral) October 4, 2017

Vládní opatření v některých zemích (nejnověji včetně Číny) a snahy samotných výrobců aut obejít se v budoucnu bez spalovacích motorů mohly některé investory přimět k názoru, že lithium by mohlo být investicí s velmi vysokou návratností.

Dočista umetenou cestu nicméně tento trend před sebou mít nemusí. Automobilkám nemusejí vyjít jejich plány zkrouhnout využívání spalovacích motorů, což by si vybralo daň na poptávce po lithiu i na jeho dodávkách na trhy.

„Od lithia a firem navázaných na tento kov teď investuje hodně lidí, jako by měla nastat masivní transformace. Potrvá pravděpodobně desítky let, než se tohle stane, a mezitím může přijít něco jiného a všechno změnit,“ upozorňují analytici CBS Group. Podle Jacoba z Global X by ale investoři měli být trpěliví, pokud jde o rychlost, s jakou vývoj elektrických aut a bateriových úložišť postupuje. „Domníváme se, že to je téma na několik dekád s tím, jak náklady na baterie klesají a elektrické vozy budou časem nahrazovat vozidla se spalovacími motory,“ uvedl také.

