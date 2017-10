Letem světem: Koruna posílila. Trump vybírá mezi holubicemi a ještřáby. Peníze se roztočily a benefity pro mlaďochy.

Koruna zaplula hlouběji pod 26 CZK/EUR. Celkové posílení od exitu je na 4,5 procentech. Na začátku listopadu ČNB zvýší sazby. V příštím roce očekáváme další zvýšení a na konci 2018 repo sazbu na jednom procentu.

Pokud by se koruna utrhla a výrazně posílila, tak podobně jako v minulosti by zvyšování sazeb bylo omezené. Nicméně riziko utržení z řetězu je tentokrát limitováno překoupeností koruny. Na druhou stranu s aktuálním výkonem ekonomiky by byl více konzistentní kurz blízko 24 CZK/EUR než 26 CZK/EUR.

Finální odhad indexu nákupních manažerů (PMI na 56,7) v EMU potvrdil velmi dobrou kondici ekonomiky. Podobně dobré výsledky ukazuje nedávný průzkum Evropské komise. ECB může tento měsíc oznámit plán na postupné ukončení kvantitativního uvolnění.

Putin chce prodloužit dohodu s OPEC o omezení těžby až do konce roku 2018. Platnost aktuální je do března.

Trump má užší výběr kandidátů na šéfa americké centrální banky. Podle uniklých informací je na seznamu i aktuální guvernérka Janet Yellen, která však není favoritkou. Dalšími jmény jsou Gary Cohn (šéf Národní ekonomické rady), Jerome Powell (člen FOMC), John Taylor a bývalý člen FOMC Kevin Warsh.

Posledně jmenovaný zatím vyhrává sázky na jmenování do čela Fedu. Zároveň je to výrazný jestřáb ve srovnání s ostatními kandidáty, byl mimo jiné proti druhému kolu kvantitativního uvolnění. Jeho zvolení by nejvíce ovlivnilo finanční trhy (negativně akcie, posílení dolaru). Rozhodnutí by mělo padnout tento měsíc.

Trump mezitím nominoval na pozici viceguvernéra odpovědného za dohled a regulaci Randala Quarlese. Nominaci musí schválit Senát a očekává se, že to bude už ve čtvrtek. Janet Yellen propaguje přísnější regulaci, ale která bude dopadat asymetricky na finanční sektor. Méně na malé komunitní banky, které „se značně vyhnuly riskantním obchodním praktikám, které přispěly k finanční krizi…“ Rétorika Trumpa je proti regulaci, uvidíme co jeho nominant.

Peníze se v USA zase točí a pomůžou vytočit vyšší číslo na jádrové inflaci. Obrátkovost peněz, tzv. velocita, měří podíl peněžní zásoby a nominálního HDP. Jeho růst indikuje budoucí akceleraci inflace.

Jaké benefity očekávají mileniálové v práci? Na prvním místě je rozvoj, na druhém flexibilní pracovní doba a na třetím bonusy.

