Ranní glosa: Co žene korunu vpřed?

Česká koruna se natrvalo usadila pod 26,00 EUR/CZK a zdá se, že se v nejbližších seancích bude pokoušet své zisky rozšiřovat. A to nehledě na výraznou překoupenost koruny, která se v nejbližších týdnech může ještě zvýšit. Hlavní důvod dobré nálady na koruně? Nepovažujeme za něj ani tak vyšší sázky na růst oficiálních sazeb ČNB, ale spíše sbližování mezi oficiálními a tržními sazbami.



Překoupenost koruny pro nás dlouho byla pádným argumentem, proč nesázet na její další rychlé zisky. Ba naopak, varovali jsme před možnými ztrátami ve chvíli, kdy by se trpělivost sázkařů vyčerpala.





Naše výhledy ale stály na předpokladu, že tržní úrokové sazby nebudou reflektovat růst základních úrokových sazeb ČNB . A to se skutečně dlouhou dobu dělo. Když ČNB v srpnu zvýšila poprvé po dlouhé době oficiální sazby, šly tržní úrokové sazby dostupné zahraničním hráčům (výnosy dluhopisů , sazby implikované forwardy nebo FX swapy) naopak dál hlouběji do záporu. Tyto sazby jsou přitom pro zahraniční kapitál důležité, protože řada hráčů jednoduše nemá přímý přístup do repo -operací ČNB (k oficiálním sazbám).Teď se ovšem situace mění. A to především kvůli efektivnější arbitráži, která na trzích stlačuje rozdíly mezi tržními a oficiálními sazbami.I když tržní úroky zůstávají záporné, situace se viditelně vylepšuje. Výnos dvouletého českého dluhopisu se poprvé po více než roce přiblížil nule. To činí z koruny o poznání atraktivnější zboží. Pokud bude trend sbližování tržních a oficiálních sazeb pokračovat, může to ve finále přitáhnout do již výrazně překoupené koruny nový spekulativní kapitál a korunu v dohledné době posílit.Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že čím vyšší bude překoupenost koruny dnes, tím větší může být negativní reakce ve chvíli, kdy se zahraniční hráči rozhodnou „sbalit kufry“…